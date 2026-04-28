Replica președintelui liberal al Senatului, după ce Grindeanu a condiționat demisia de la șefia Camerei de a lui

Președintele Senatului, Mircea Abrudean de la PNL, a declarat că nu are motive să demisioneze în acest moment, dar susține că nu are o problemă să facă un pas în spate „dacă va veni momentul”.

Marți, la Digi24, liberalul a fost întrebat dacă dorește să îi răspundă liderului PSD, Sorin Grindeanu, care le spusese reporterilor că va demisiona de la președinția Camerei Deputaților dacă și Mircea Abrudean va renunța la șefia Senatului.

„Nu intru în dialog prin intermediul presei cu colegii mei. N-am motive să răspund. N-am motive să demisionez în acest moment, pentru că nu a generat PNL o criză politică, așa că, dacă va veni momentul, n-am o problemă…”, a răspuns Mircea Abrudean.

Trecerea în opoziție, „o soluție foarte la îndemână pentru PNL” dacă pică guvernul

Mircea Abrudean a amintit că liberalii au stabilit în forurile interne că nu vor mai face parte dintr-o coaliție cu PSD, „deci o soluție foarte la îndemână pentru PNL va fi să intre în opoziție – dacă nu se găsesc alte formule, care exclud, evident, PSD din ecuația unei posibile susțineri în coaliție”.

„În situația în care această moțiune va trece, sigur că responsabilitatea principală este a celor care dau jos guvernul. Au responsabilitatea de a pune ceva în loc, pentru că asta este regula democratică, cine dă jos guvernul trebuie să și vină cu soluția. Soluția trebuie să vină din partea PSD-AUR, pentru că ei sunt cei care vor vota această moțiune de cenzură”, a adăugat liberalul.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR, depusă marți, a fost semnată de 254 de parlamentari, iar pentru demiterea Guvernului va avea nevoie de 233 de voturi în plenul Parlamentului.

„Așa cum ne arată istoria recentă a parlamentarismului, nu întotdeauna semnăturile echivalează și cu voturile. Vă reamintesc că am avut moțiuni depuse de opoziția de la momentul respectiv, AUR, PACE și ceilalți semnatari, care n-au întrunit numărul de voturi aferent numărului de semnături, deci aici e o altă discuție”, a mai spus Mircea Abrudean.