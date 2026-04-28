VIDEO Moțiunea de cenzură PSD-AUR, depusă. Anunțul făcut acum de George Simion. Ce urmează

Liderul AUR, George Simion, a anunțat, marți, că partidul său, alături de alți reprezentanți ai opoziție și PSD, au strâns semnăturile necesare pentru a iniția procedura de a-l da jos pe premierul Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.

La aproximativ jumătate de oră de la ieșirea lui George Simion pentru a face anunțul privind depunerea moțiunii de cenzură, PSD a trimis un comunicat de presă, fără ca vreun reprezentant al partidului să iasă la declarații, în Parlament, așa cum a făcut liderul AUR.

Moțiunea de cenzură a fost depusă la ora 14 de către staff-urile tehnice ale partidelor la biroul președintelui Senatului, liberalul Mircea Abrudean, și la cel al președintelui Camerei Deputaților, social-democratul Sorin Grindeanu, conform procedurii.

George Simion a anunțat, la o conferință de presă organizată la Parlament, că au fost strânse 253 de semnături, un număr mai mare decât cel anunțat la postul public de radio cu puțin timp înainte. Inițial anunțase un număr de 251 de semnături.

„Avem de la nenumărate partide”, a răspuns Simion, întrebat cine a semnat textul moțiunii.

Liderul AUR a precizat că partidul său nu are o alianță sau coaliție cu PSD, dar a admis că cele două partide au și puncte comune, dar și lucruri care le despart.

Simion, întrebat dacă și-a înșelat electoratul

Întrebat dacă AUR va forma un guvern cu PSD, dacă Guvernul Bolojan va pica la votul din Parlament, Simion a spus că nu s-a angajat public pentru acest pas. „M-as hazarda dacă aș spune că aș face coaliție cu cineva sau altcineva”, a spus șeful AUR.

Întrebat dacă a fost marketing politic când a spus că „George Simion nu bate palma cu PSD” și dacă și-a înșelat alegătorii prin colaborarea cu PSD, președintele AUR a răspuns că „nu”.

Simion a precizat că este vorba despre o declarație pe care a făcut-o în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2024.

„AUR face ce a promis și nu ne este rușine că am depus această moțiune”, a spus Simion, când jurnalistul a întrebat insistent dacă și-a înșelat electoratul. „Niciodată să nu spunem niciodată”, a răspuns Simion, când a fost chestionat privind o coaliție cu PSD.

Simion a refuzat să răspundă dacă PSD mai este „corupt”

„Domnul Grindeanu spune că nu va face alianță cu AUR. Așa că nu pot să vă spun eu despre posibile coaliții”, a precizat Simion.

El a susținut că dorește alegeri anticipate.

Întrebat dacă își va da demisia din partid și din toate funcțiile publice dacă va ajunge la o coaliție cu PSD, așa cum a anunțat într-o emisiune politică în 2024, Simion a refuzat să răspundă clar.

„Știm că deranjează că dărâmăm acest guvern, dar noi rămânem loiali alegătorilor noștri. Sunt loial și voi fi loial alegătorilor mei”, a spus liderul AUR.

El a refuzat să răspundă dacă PSD mai este „corupt”, așa cum l-a catalogat în conferințele de presă pe care le-a susținut în trecut.

El a îndemnat etnicii maghiari să facă apel la parlamentarii UDMR pentru a susține moțiunea de cenzură.

Simion a dat asigurări că toți parlamentarii AUR au susținut moțiunea de cenzură, precizând că partidul a contribuit cu 90 de semnături din cele 253.

De câte voturi este nevoie pentru trecerea moțiunii

La prânz, într-o intervenție la postul public de radio, George Simion a fost optimist, subliniind că moțiunea de cenzură va trece.

„Vor fi peste 245 de semnături. Nu vom avea emoții, va trece fără probleme. AUR, partidul votat cel mai mult de români, nu mai vrea acest guvern. Voința poporului este să revenim la democrație”, a declarat, marți, liderul AUR la emisiunea „Probleme la zi” de la România Actualități.

După depunerea moțiunii de cenzură urmează să fie convocate Birourile Permanente Reunite al Parlamentului ca să fie stabilit calendarul oficial al moțiunii de cenzură.

Ședința Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului va avea loc azi, începând cu ora 15.30 și se va desfășura online.

În cadrul ședinței se va stabili oficial calendarul, dar de principiu, va fi citită mâine moțiunea, apoi marțea viitoare va fi dezbătută și votată.

Pentru ca moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan să treacă, iar Executivul să fie demis, este nevoie de o majoritate de 233 de voturi – din totalul de 463 de parlamentari.

Parlamentarii SOS România nu au semnat moțiunea. Diana Șoșoacă a convocat o ședință de partid pentru vineri pentru a discuta cum vor proceda parlamentarii formațiunii sale politice.

Moțiunea urmează să fie verificată

Imediat după ce staff-ul tehnic al PSD a depus moțiunea de cenzură la biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean a declarat că urmează ca moțiunea să fie verificată, astfel încât să îndeplinească toate condițiile.

„Vom avea un Birou Permanent Reunit al celor două Camere în care vom stabili calendarul citirii, dezbaterii și votului asupra moțiunii. Asta se va întâmpla în scurt timp, în principiu, pentru că nu sunt motive ca acest lucru să fie decalat”, a spus liberalul.

Întrebat de reporterii de la Parlament dacă PNL îl va mai susține pe Ilie Bolojan după moțiune, Abrudean, apropiat al premierului, a spus că liberalii și-au arătat deja susținerea „în repetate rânduri, prin voturi succesive în forurile de conducere”.

„Vom face tot ceea ce este posibil pentru a bloca această moțiune de cenzură, așa cum, de altfel, este normal să se întâmple. Nu sunt motive, din punctul nostru de vedere, pentru această criză politică și guvernamentală generată de PSD cu sprijinul AUR. Dacă această moțiune va trece, evident că este responsabilitatea PSD și a AUR să propună o formulă de guvernare și să obțină o susținere parlamentară în acest sens”, a mai spus președintele Senatului.

PSD a făcut anunțul printr-un comunicat: „Vom realiza o schimbare profundă în modul de guvernare”

Într-un comunicat de presă, PSD a continuat atacurile la adresa premierului Bolojan, pe care îl acuză, printre altele, de „incapacitate de a-și respecta partenerii de guvernare și de a fi receptiv la problemele și îngrijorările românilor”.

„PSD a reușit să asigure sprijinul unei majorități parlamentare pentru moțiunea de cenzură împotriva prim-ministrului Ilie Bolojan. Astfel, PSD va realiza o schimbare profundă în modul de guvernare, așa cum a solicitat marea majoritate a cetățenilor români.

PSD subliniază că depunerea și adoptarea unei moțiuni de cenzură împotriva unui premier lipsit de legitimitate și fără sprijin parlamentar reprezintă un proces democratic, reglementat la nivel constituțional. Acest mecanism a fost prevăzut în Constituția României tocmai pentru a preveni un blocaj guvernamental provocat de refuzul premierului de a accepta o realitate politică ce nu-i mai permite să își exercite funcția de conducere a Guvernului.

PSD consideră că incapacitatea premierului Ilie Bolojan de a-și respecta partenerii de guvernare și de a fi receptiv la problemele și îngrijorările românilor a afectat semnificativ actul de guvernare și a produs numeroase blocaje instituționale. Din cauza orgoliilor și încăpățânării politice a premierului, România a ajuns în recesiune, consumul s-a prăbușit, producția a scăzut, iar inflația a retezat puterea de cumpărare a cetățenilor. Ar fi fost iresponsabil din partea PSD să nu intervină pentru a opri acest declin economic și social”, susține partidul condus de Sorin Grindeanu.

PSD mai susține că, „dincolo de discursul demagogic, premierul Bolojan nu a reușit să implementeze nicio reformă autentică în cele 10 luni în care a condus Guvernul României”:

„Insinuarea că a reformat România prin tăieri de venituri, prin creșteri de taxe, prin sărăcirea populației și prin sufocarea fiscală a IMM-urilor și a antreprenorilor români denotă o înțelegere rudimentară a mecanismelor economice și o deconectare totală de la realitățile din România.

Retragerea sprijinului politic al premierului Ilie Bolojan și demiterea sa prin mecanismul democratic al moțiunii de cenzură deschid calea pentru formarea unui guvern funcțional, care să fie condus de un premier capabil de colaborare. În contextul geopolitic complicat în care ne aflăm, România are nevoie urgent de o conducere coerentă, fără blocaje și fără orgolii politice, care să poată asigura buna administrare și relansarea economică”.

Ce urmează

Procedura de inițiere și votare a unei moțiuni de cenzură este prevăzută de articolul 113 din Constituție:



„(1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.



(2) Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii.



(3) Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.



(4) Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea, potrivit articolului 114”.



Dacă o moțiune de cenzură este adoptată de Parlamentul României, Guvernul cade și începe procedura constituțională pentru învestirea unui nou Cabinet, procedură în care președintele Nicușor Dan are un rol important. Președintele României convoacă partidele politice parlamentare pentru consultări în vederea desemnării unui nou prim-ministru.

Dacă un partid are majoritate absolută (peste 50% din mandate), președintele este obligat să desemneze candidatul propus de acel partid. În absența unei majorități clare, președintele alege un candidat în urma negocierilor.

Până la învestirea unui nou guvern, Executivul demis rămâne în funcție, fără a putea emite ordonanțe de urgență.

Ce guverne au căzut prin moțiune de cenzură

În România post-decembristă, șase guverne au fost demise prin moțiune de cenzură.

Prima moțiune de cenzură a fost adoptată de Parlamentul României în 13 octombrie 2009, împotriva Guvernului condus de Emil Boc. Atunci, moţiunea de cenzură intitulată „11 împotriva României”, iniţiată de PNL şi UDMR şi susţinută de PSD, a primit 254 de voturi pentru şi 176 „împotrivă”.

A doua moţiune de cenzură adoptată de Parlament a fost cea depusă de Uniunea Social Liberală (PSD şi PNL) în aprilie 2012. Atunci, a fost demis Guvernul condus de Mihai-Răzvan Ungureanu, după doar 78 de zile de la învestire (9 februarie 2012).

A treia moţiune de cenzură care a trecut de Parlament a dus la căderea Guvernului condus de Sorin Grindeanu, cu voturile propriului partid, PSD.

Cea de-a patra moțiune de cenzură care a trecut de Parlament a dus la căderea Guvernului condus de Viorica Dăncilă. Intitulată „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!”, a fost depusă în Parlament în 1 octombrie 2019. Documentul a fost semnat de 237 de parlamentari PNL, USR, PMP, PRO România, ALDE, UDMR, minorităţi naţionale, dar şi de foşti parlamentari PSD. În 10 octombrie 2019, moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă a fost adoptată de Parlament, cu 238 de voturi pentru, în condiţiile în care erau necesare 233 de voturi.

A cincea moțiune de cenzură adoptată de Parlamentul României a dus la demiterea Guvernului condus de Ludovic Orban, în 5 februarie 2020. Moţiunea de cenzură, intitulată „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democraţiei româneşti” și semnată de 208 parlamentari de la PSD şi UDMR , a trecut cu 261 de voturi „pentru”.

A șasea moțiune de cenzură a fost cea împotriva Guvernului Florin Cîțu, în septembrie 2021. Moțiunea a fost inițiată de PSD și a fost votată cu un scor istoric de 281 de parlamentari.