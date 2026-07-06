Replica tranșantă a unui lider liberal după apelul lui Sorin Grindeanu către PNL: „O atitudine profund nedemocratică”

PNL nu va modifica nicio virgulă din hotărârea de a nu mai guverna alături de PSD, a declarat deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte al partidului, ca răspuns la apelul liderului social-democrat pentru abandonarea hotărârilor interne prin care PNL a exclus formal o nouă guvernare în această formulă.

PSD, susține Alexandru Muraru într-o postare pe Facebook, „continuă să creadă că poate dicta altor partide ce decizii să ia și cum să se organizeze”.

„Este o atitudine profund nedemocratică, care trădează aceeași mentalitate de control, aroganță și abuz de putere care a definit PSD de-a lungul existenței sale. Reflexele autoritare nu dispar prin declarații de presă, iar PSD demonstrează încă o dată că nu s-a desprins de ele”, a adăugat vicepreședintele PNL.

„PNL a venit cu singura soluție serioasă și responsabilă”, susține Muraru

Alexandru Muraru a reiterat că PNL propune două guverne succesive, în care să preia primele guvernarea PNL-USR-UDMR și, apoi, PSD.

„PNL a venit cu singura soluție serioasă și responsabilă: un Acord pentru România, prin care toate partidele să își asume în mod public prioritățile naționale și obligația de a le susține în Parlament și la guvernare. Propunerea noastră este clară: un guvern minoritar PNL-USR-UDMR într-o primă etapă, urmat de o alternanță la guvernare cu un guvern minoritar PSD. Este o soluție echilibrată, care oferă României stabilitate fără a obliga partidele să intre într-o alianță lipsită de credibilitate”, susține liberalul.

El a acuzat PSD că a cauzat actuala criză politică.

„Criza în care ne aflăm poartă semnătura PSD. Alături de AUR, PSD a inițiat și a votat moțiunea de cenzură, iar în paralel a încercat, prin șantaj politic, presiuni și jocuri de culise, să slăbească și să dezbine PNL. Astăzi se comportă ca și cum nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Cine își închipuie că PSD și-a schimbat peste noapte modul de a face politică ignoră realitatea ultimilor ani”, a mai declarat Alexandru Muraru.

Ce spusese Sorin Grindeanu

Într-un interviu difuzat luni de Digi24, liderul PSD i-a acuzat pe foștii săi parteneri de guvernare că se răzgândesc constant și „inventează” condiții pentru a nu vota un nou guvern.

„În acest moment există vreo patru hotărâri, dacă nu mă înșel, la Partidul Național Liberal prin care spun că nu mai fac cu PSD. Eh, un prim pas, ca să nu mai inventeze în fiecare zi altceva ca să nu voteze un guvern, este să își facă o hotărâre prin care spun, gata, am depășit acea etapă, putem să ne așezăm la masă și să discutăm. Până atunci, mă scuzați, dar ce pot eu să cred de la PNL? Sau PSD ce poate să creadă? Că vin cu oferte de ochii lumii, fiindcă într-un final au o hotărâre că nu fac cu PSD”, a declarat Sorin Grindeanu.