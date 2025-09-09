REPORTAJ Cazul de succes al școlii dintr-un județ sărac, unde profesorii au atras fonduri europene ca să-i motiveze pe copii să termine cel puțin opt clase. „Să vadă că lumea poate fi și altfel decât cea a părinților lor”

În comuna Curcani, Călărași, localitate cu 5.300 de locuitori, din care 462 de oameni își caută de muncă, de regulă pe salariul minim, profesorii sărbătoresc la începutul școlii efectul muncii lor: au atras singuri fonduri europene de 250.000 de euro pentru elevi, pentru ca aceștia să aibă o șansă în plus față de părinții lor.

Curcani, județul Călărași, este la 50 de kilometri de București și 13 kilometri de Oltenița. Aici, profesorii au accesat singuri fonduri europene de peste 250.000 de euro, ca să atragă elevii, scrie siteul Snoop. Asta, în timp ce educația din România a pierdut deja 718 milioane de euro din PNRR, pentru că nu și-a implementat proiectele asumate inițial, după cum a anunțat Ministerul Educației, în august.

462 de șomeri își caută de muncă

În Curcani locuiesc 5.300 de adulți și copii, potrivit Recensământului din pandemie. Sunt cei care n-au plecat la oraș sau peste graniță.

Pentru că nu găsesc locuri de muncă în zonă, unii fac naveta zilnic la București cu trenul sau cu microbuzul. Lucrează în curățenie sau la fabrici de pâine. Alții, fie muncesc cu ziua în sat ca zidari sau în sere de legume, fie la magazinele din comună cu terase, unde se vinde șaorma la 12 lei. Câțiva sunt profesori, iar alții s-au angajat în corporații, spune viceprimarul PNL Dorel Nica.

Lista de oameni în șomaj, care-și caută de muncă, pe care Primăria Curcani a trimis-o în iulie la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) cuprindea 462 de nume – doar cei care și-au anunțat situația.

Mai mult decât salariul minim

Profesorii din Curcani se luptă cu abandonul școlar ca să aducă o schimbare în comunitate. Au învățat singuri să scrie proiecte și au atras în ultimii opt ani fonduri europene.

Ca să-i motiveze pe copii să termine cel puțin opt clase și eventual să continue cu liceul sau cu o profesională. Iar în final să câștige pe lună mai mult decât salariul minim – acum în jur de 2.500 de lei în mână.

„Să vadă că lumea poate fi și altfel decât cea a părinților lor”, spune profesoara de română Valentina Neagu, 43 de ani, născută în Curcani.

Valentina Neagu, profesoară de română în Curcani. Foto: Adi Iacob

Renunțarea la școală a devenit o moștenire de familie. „De-a lungul anilor, au fost mulți care au făcut doar opt clase”, precizează profesoara. Zece părinți ai elevilor școlii au studii superioare.

După Revoluție, în județul Călărași, ca în toată țara, multe fabrici – precum Combinatul Siderca, producător de oțel – n-au rezistat în capitalism. Pentru oamenii derutați de tranziție, educația n-a fost o prioritate.

Sală de clasă din Curcani, Călărași. Foto: Adi Iacob

Călărași, în top cele mai sărace 5 județe din România

Județul Călărași e prezent în topuri negative:

pe primele locuri la abandon școlar, arată un raport al ONG-ului Salvați Copiii și Institutul Național de Statistică (INS);

printre cele mai mici medii la Evaluarea Națională din 2025, dar și din anii anteriori;

în top cinci cele mai sărace județe după produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor.

în top zece privind rata șomajului (5,6%), conform ANOFM.



41% dintre elevi învață la sat

16% dintre elevii români renunță timpuriu la educație, dublu față de media UE, arată Comisia Europeană. Mulți din rural. Lipsesc, însă, datele exacte.

Faptul că unii profesori se implică ca să schimbe lucrurile e pansamentul peste rana din educație. O rană care se tot adâncește, pentru că acești copii vulnerabili sunt lăsați mereu în urmă. Dintre cei 1,6 milioane de elevi de primară și gimnaziu, conform Ministerului Educației, 41% învață la sat.

România are de zece ani o Strategie privind reducerea părăsirii timpurii a școlii, adică înainte de clasa a VIII-a. Se știe că „este o problemă pregnantă, mai ales în mediul rural”, scrie în document.

Pierdem mai mult de un miliard de euro pe an

Ce impact economic are abandonul școlar în România?

Dincolo de suferința individuală a unor vieți derulate în lipsuri, abandonul școlar ne-a costat peste 15 miliarde de euro în ultimii 12 ani, conform unui studiu recent – coordonat de Dragoș Iliescu, antreprenor și profesor la Facultatea de Psihologie a Universității din București.

Dragoș Iliescu, profesor de psihologie. Foto: UniBuc

„Aproape orice român are impresia că lipsa de educație nu are costuri”, spune Dragoș Iliescu, pentru Snoop. „Deseori e acest discurs: de ce ar fi responsabilitatea mea? Ar trebui să fie responsabilitatea celui care n-a mers la școală, el își face praf viața. Ignori circumstanțele acelor oameni care se lasă de școală. E problema tuturor. Statul suferă, noi toți suferim fiindcă nu punem de zece ori mai mulți bani pentru acei copii”.

Cu toate astea, România e pe ultimul loc din UE, potrivit Eurostat, la cheltuielile pentru educație, raportat la PIB-ul țării. Eliminarea unor burse pentru elevi și comasarea școlilor sunt două dintre măsurile Guvernului Bolojan ce au atras recent alte nemulțumiri.

„Piure cu friptură și salată”

Școala din Curcani a aplicat, în 2022, pentru finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), cu fonduri europene din PNRR.

A obținut 755.000 de lei. S-au cumpărat: cărți, softuri educaționale, imprimante. S-au plătit formări pentru profesori și excursii pentru copii.

Din PNRAS au plătit, anul trecut, profesorii până acum voluntari la școala de vară. Au pornit-o acum patru ani și durează trei-patru săptămâni. Au organizat ateliere de: zumba, pictură, robotică, literație și matematică. Pentru că acești copii „nu pleacă în concedii cu părinții”.

În 2024, au acoperit și mese calde, 15 lei de copil. „Le-am adus (printr-o firmă, n.r.) pâine, piure cu friptură și salată. O lună am putut să dăm la vreo 200 de copii”, spune Viforel Dorobanțu, directorul general al școlii. Continuarea reportajului, pe Snoop.