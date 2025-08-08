Comasarea școlilor, în linie dreaptă. Unele școli din mediul rural vor fi desființate. Îngrijorare printre profesori. „Sunt temeri reale, mai ales în zonele vulnerabile”

Ministerul Educației a trimis spre publicare în Monitorul Oficial două proceduri esențiale pentru aplicarea Legii 141/2025. Acestea reglementează inclusiv comasarea unor școli din mediul rural, unele urmând să fie desființate. Măsurile stârnesc îngrijorare în rândul profesorilor, fiind criticată și de experți în educație.

Procedurile de reorganizare a școlilor, a claselor de elevi și de creștere a normelor didactice pentru profesori au fost transmise spre publicare, în baza Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cunoscută ca „Legea Bolojan”.

Potrivit adresei nr. 2.192/DGMCDRSIP din 7 august 2025, semnată de secretarul de stat Sorin Ion și transmisă inspectoratelor școlare județene, ordinele de ministru au fost semnate miercuri, 6 august, dar ajung abia acum în școli.

Calendarul pentru comasarea unităților, care în proiect începea pe 8 august, a fost mutat pe 11 august, potrivit Edupedu.

Cele două acte normative trimise spre publicare în Monitorul Oficial:

Ordinul ministrului educației nr. 5197/06.08.2025 – pentru aprobarea Procedurii privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și constituirea formațiunilor de studiu, în anul școlar 2025-2026.

Ordinul ministrului educației nr. 5198/06.08.2025 – pentru aprobarea Procedurii privind constituirea normelor didactice de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2025-2026.

Ministerul precizează că documentele sunt „transmise spre informare și diseminare în unitățile de învățământ”, urmând să fie aplicate imediat după apariția lor în Monitorul Oficial.

Reorganizarea școlilor și claselor

Procedura prevede comasarea școlilor cu sub 300 sau 500 de elevi și modificarea rețelei școlare înainte de începerea anului școlar:

Inspectoratele școlare identifică unitățile care nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru a funcționa cu personalitate juridică și le reorganizează împreună cu autoritățile locale.

Termenul limită este 11 august 2025 – pentru lista școlilor vizate.

ARACIP (n.r. – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar) aprobă reorganizările și transmite avizul până la 13 august.

Ministerul emite ordinele, iar școlile reorganizate intră automat în rețeaua școlară, fără aviz suplimentar de la ISJ.

Se pot comasa inclusiv școli cu autorizare provizorie și fără componentă acreditată.

Clasele de început de ciclu (pregătitoare, a V-a, a IX-a) trebuie să fie peste media legală; o singură clasă sub medie este permisă doar în cazuri excepționale.

Norma didactică

Procedura introduce norma de 20 de ore pe săptămână pentru toți profesorii din gimnaziu, liceu și profesional, de la 1 septembrie 2025:

Cadrele didactice afectate pot primi completare de normă, transfer, modificarea repartizării sau detașare.

Sunt detaliate reguli pentru completări de normă, restrângeri de activitate și criterii stricte de departajare.

Se interzice plata cu ora și cumulul pentru personalul de conducere, cu excepții pentru zone izolate.

Calendarul pentru aceste măsuri este 11-22 august 2025.

Personalul didactic auxiliar și administrativ este transferat automat dacă școala se comasează.

„Comasarea școlilor din rural poate lăsa elevii și dascălii pe dinafară”

Paul Lungeanu, expert în cadrul Ministerului Educației, a confirmat că numeroși profesori, în special din mediul rural, au transmis mesaje de îngrijorare privind efectele comasării asupra stabilității locurilor de muncă și a calității actului educațional.

„Sunt temeri reale, mai ales în zonele vulnerabile. Cadrele didactice se tem că, odată ce elevii sunt relocați, școlile mici vor fi închise, iar ei vor rămâne fără catedre. În unele cazuri, profesorii mi-au transmis direct aceste îngrijorări”, a declarat Lungeanu, potrivit news.ro.

Mutarea elevilor către şcoli mai mari, aflate la distanţă, este dificilă în lipsa unei reţele funcţionale de transport şcolar. În multe localităţi rurale, elevii trebuie să parcurgă kilometri întregi pe jos, zilnic, ceea ce duce la scăderea frecvenţei şcolare şi la renunţarea definitivă la educaţie.

„Avem comunităţi în care copiii nu pot ajunge la şcoală decât pe jos. Dacă nu asigurăm transport, masa caldă şi condiţii minime, comasarea devine o condamnare la abandon”, a avertizat expertul ministerial.

Apel la prudenţă şi dialog

Și fostul ministru al Educaţiei, Mircea Miclea, a criticat dur ideea comasării implementate fără o analiză prealabilă şi fără consultarea celor afectaţi. El consideră că măsura va reduce şi mai mult atractivitatea profesiei didactice şi va accentua inegalităţile educaţionale.

„Mărirea normei didactice, creşterea numărului de elevi în clasă şi comasarea şcolilor nu duc la o educaţie mai bună. Dimpotrivă, ele pot agrava analfabetismul funcţional şi descuraja profesorii tineri să intre în sistem”, a declarat Miclea, potrivit sursei citate.

Acesta a subliniat că medii precum ruralul sunt deja sub presiune, cu profesori puţini, elevi care abandonează şcoala pentru muncă şi infrastructură educaţională precară. În acest context, orice reformă trebuie aplicată cu responsabilitate şi empatie.

Riscul: „Soluţii contabile” cu efecte sociale pe termen lung

Pe termen scurt, comasarea poate genera economii bugetare, însă experţii avertizează că pe termen lung, costurile sociale – creşterea abandonului, scăderea performanţei şcolare, migrarea elevilor – pot depăşi beneficiile financiare.

Lungeanu face apel la implicarea comunităţilor locale, a autorităţilor şi a inspectoratelor şcolare, astfel încât orice proces de restructurare să ţină cont de nevoile reale ale elevilor şi profesorilor.

„Avem nevoie de un sistem echitabil, nu doar eficient. Altfel, riscăm să pierdem exact copiii care au cea mai mare nevoie de sprijin”, a spus expertul.