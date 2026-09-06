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Actualitate

REPORTAJ. Magazinul social din București care oferă alimente, dar și demnitate. „Aici mă simt și eu bogat” / Micul miracol: deși prețurile sunt simbolice, nimeni nu ia mai mult decât este regula

Georgiana Ilie
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Produsele sunt donate de producători, importatori și supermarketuri și vândute la prețuri simbolice. Sunt alimente, dar și lucruri pentru casă. Condiția e ca fiecare să cumpăre doar câte puțin, să ajungă la toată lumea care are nevoie.

  • SOMARO e o rețea de magazine sociale unde 1.300 de familii cu venituri mici își pot cumpăra mâncare la prețuri accesibile.
  • Toate produsele sunt 100% adecvate consumului, în termen, dar nu mai pot fi vândute în alte magazine din cauza ambalajului deteriorat sau pentru că expiră în curând. 
  • Simon Suitner, directorul asociației care gestionează SOMARO, spune că, aici, oamenii nu trebuie să accepte ce li se oferă. Și asta le oferă demnitate. Aici este la fel ca un cumpărător obișnuit: cumpără ce dorește și plătește. 
  • Sistemul, spune Suitner, răspunde nevoii de a diminua risipa de alimente, pe care cu toții le aruncăm în cantități industriale. 
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