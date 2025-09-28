REPORTAJ Pentru ce au votat basarabenii din București la alegerile din Moldova. Între „cerul senin” și „marele conflict”

Bucureștiul a fost un loc important duminică pentru cetățenii Republicii Moldova care au votat la alegerile parlamentare. De la studenți la vârstnici, de la susținători ai traseului european la oameni care spun că vor „o schimbare”, toți au votat în Capitală. HotNews a fost la secțiile de votare din capitala României pentru a afla ce viitor își doresc moldovenii pentru țara lor.

Ambasada Republicii Moldova, unde este amenajată una din cele cinci secții de votare din București, se află pe Aleea Alexandru, într-unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din București. Câțiva tineri îmbrăcați elegant stau lângă secția de vot. Au venit de la 7 dimineața să voteze, dar au rămas lângă ambasadă și discută despre politică, despre vot și despre viitorul Republicii Moldova.

„Miza este foarte mare”

Printre ei este și Oleg Chiseliov, student al Facultății de Istorie din București și vicepreședintele Asociației Tinerilor Diplomați din Moldova.

Oleg spune că a votat cu gândul la cetățenii Republicii Moldova. Vrea o Moldovă europeană și românească, care să facă parte din „marea familie europeană”. El leagă bunăstarea cetățenilor de viitorul european al țării: „Asta înseamnă integrarea europeană: pace, stabilitate și dezvoltare.

Tânărul vorbește despre „ingerința Federației Ruse în aceste alegeri” și menționează „schemele cu bani murdari” care implică politicieni.

„Am votat astăzi cu un gând bun pentru cetațenii Republicii Moldova, pentru o Moldovă europeană și românească, în marea familie europeană. Am votat și pentru bunăstarea cetățenilor, pentru că asta înseamnă integrarea europeană: pace stabilitate și dezvoltare. Miza este foarte mare, vedem ingerința Federației Ruse în aceste alegeri, vedem scheme cu bani murdari și politicieni care sunt implicați în aceste alegeri. Acești actori politici lucrează împotriva intereselor Republicii Moldova și trebuie catalogați ca atare. Asta se poate întâmpla aici, la vot”, spune Oleg Chiseliov.

Oleg Chiseliov. Foto: HotNews/Nicolae Cotruț

Majoritatea celor care votează la ambasadă sunt tineri apropiați de vârsta lui Oleg, fete și băieți, îmbrăcați elegant, ca pentru o zi specială.

„Suntem uniți și o să biruim”

Între atâția tineri, la secția de votare deschisă la Ambasada Republicii Moldova din București îl întâlnim și pe Vasile Munteanu. Are 74 de ani, iar familia care îl însoțește la vot îi spune „bunelul”.

Spune că a votat pentru Europa și că are emoții pentru rezultatul votului de astăzi. Întrebat dacă crede că Republica Moldova va cădea sub influență rusească din nou, el se îndreaptă de spate și spune hotărât: „Nu cred! Suntem uniți și o să biruim!”

Vasile Munteanu. Foto: HotNews/Nicolae Cotruț

Printre cei care votează la această secția se numără și Alexandru Strîmbeanu, unionist convins, venit la vot îmbrăcat în haine tradiționale.

Spune că a votat pentru unire, iar Republica Moldova nu poate să ajungă în Uniunea Europeană decât dacă se unește cu România:

„Astăzi am venit pentru un viitor mai bun al Republicii Moldova, cu un gând pentru unire, am venit cu gândul la generația care unește. Sperăm într-un viitor mai bun al Republicii Moldova, pentru unire, pentru că Moldova nu poate accede în Uniunea Europeană decât prin unirea cu România”.

Alexandru Strîmbeanu. Foto: HotNews/Nicolae Cotruț

„Avem două căi”

La câteva străzi de ambasadă, pe strada Ermil Pangrati, este secția consulară, unde funcționează altă secție de vot pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. În fața clădirii, o fată își face un selfie cu abțibildul primit înăuntru. Este un sticker mare, albastru, pe care scrie „28 septembrie 2025. Alegeri parlamentare. Am votat”.

Adelina Bucațeli este studentă la Facultatea de Medicină din București, dar, spune ea, faptul că a ales să studieze în România nu înseamnă că nu o mai interesează de țara ei. Spune că a venit la vot având în minte parcursul european și dorința de a adera la Uniunea Europeană, care înseamnă „un viitor mai bun la noi acasă”.

„Votul și rezultatul de astăzi va fi unul decisiv pentru țara noastră. Avem două căi: prima, unde cu siguranță vom fi parte a unui mare conflict, și cealaltă, în care vom trăi în continuare sub un cer senin. Noi sperăm la un rezultat cât mai frumos astăzi”, a spus ea pentru HotNews.

Adriana Bucațeli. Foto: HotNews/Nicolae Cotruț

Centrul votanților din București a fost chiar în Centrul Vechi, în secțiile organizate la Autoritatea Electorală Permanentă, lângă Banca Națională a României, și pe strada Stavropoleos, în clădirea Fondului Român de Dezvoltare Socială. Pentru unii, mișcarea din centrul Capitalei a stârnit nedumerire, așa cum a fost pentru o biciclistă care a întrebat, mirată, „Ce acțiune e de sunt atâția jandarmi?”

Între cele două secții întâlnim un grup de tineri din Republica Moldova care poartă două steaguri, cel al țării lor și cel al Uniunii Europene. Când le-am cerut acordul să le facem o poză, au început să râdă, spunând că toată lumea vrea să facă poze cu ei.

Tineri din Republica Moldova. Foto: HotNews/Nicolae Cotruț

Strada Stavropoleos este plină de turiști străini și moldoveni care intră și ies din secția de vot.

Mulți dintre ei au venit cu copiii, care se joacă cu stickerul „Am votat”. Aici îl întâlnim pe Andrei. El spune că vrea o schimbare pentru Republica Moldova, motivând că „în 30 de ani nu s-a făcut nimic”. Acesta spune că nu se teme de rezultatul votului, pentru că are încrede în concetățenii săi.

„Am venit pentru un viitor mai bun al țării Moldovei, pentru că în 30 de ani nu s-a făcut nimic și sperăm acum să se schimbe ceva în bine. Nu mi-e frică de rezultatul votului de astăzi, am încredere în populația Republicii Moldova”, ne-a declarat Andrei.

Secția de vot din Stavropoleos. Foto: HotNews/Nicolae Cotruț

„Timpul de așteptare maxim este de 1-2 minute. La cum îi cunosc pe cetățenii noștri și știind cât de responsabili sunt, nu cred că vom avea cozi la ora închiderii, dar vom vedea. Avem votanți de toate vârstele, de la studenți la vârstnici”, spune Nadia Darie, președinta secției de vot din strada Stavropoleos.

A fost secția de votare din București unde au venit cei mai mulți votanți. Și la celelalte, oamenii au venit să voteze pe tot parcursul zilei, însă fără a se forma cozi.

