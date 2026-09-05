REPORTAJ VIDEO Cum e în localitatea unde de zeci de ani nu există medic

„Nu au ce să facă aici. Precum copiii noștri – au terminat 8 clase, au plecat la liceu și nu se mai întorc”, spune Jean Avramov. Este unul din cei aproape 300 de oameni din Sfântu Gheorghe, cea mai sudică comună din Delta Dunării, și așa își explică faptul că acolo nu mai există din anii ‘90 un medic de familie permanent. Un doctor face naveta de la Sulina și are program 3 ore, într-o zi a săptămânii, care nu este însă certă. Dar „de la o vreme nu prea mai vine”. Cum se descurcă această comunitate?

HotNews a mers la Sfântu Gheorghe, una dintre cele cinci localități din Deltă unde ajungi exclusiv pe apă, pentru a vedea cum se descurcă o comunitate fără medic de familie.

„Nu are cine să-ți ofere primul ajutor, sunt șanse să mori până ajunge ambulanța sau elicopterul. Dar așa e la sat, nu numai în Sfântu Gheorghe e situația asta”, afirmă Gheorghe Ivanov, care locuiește acolo de 40 de ani.

Nici farmacie nu există, ci o oficină deschisă o oră pe zi. Există însă o asistentă de farmacie care le dă medicamente oamenilor atunci când o sună.

„Decât să nu ai, și o firimitură e bună”, spune primarul Claudiu Cladiade.

Ce fac acești oameni când au urgențe medicale? Speranța poate veni de la 330 de kilometri distanță, afirmă primarul. Dar localnicii nu mai cred.

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La Sfântu Gheorghe poți ajunge doar cu feribotul sau cu șalupa rapidă. Punctele de plecare, unde ajungi cu mașina, sunt Tulcea, Mahmudia și Murighiol. Cu feribotul, călătoria până la Sfântu Gheorghe durează patru ore din Tulcea, iar cu șalupa ajungi în mai puțin de o oră, dacă pleci din Murighiol. Port găsești doar în Tulcea.

Mahmudia are un ponton din plăci de lemn care se clatină sub picioarele tale ori de câte ori trece o barcă și lasă valuri în urma ei. Din Mahmudia ne-am urcat într-o șalupă rapidă, portocalie, alături de alți șapte oameni. Unul dintre ei mergea să lucreze ca ospătar în Sfântu Gheorghe, iar restul – patru adulți și doi copii – erau turiști care tocmai își începeau vacanța. Un drum cu șalupa, fie dus, fie întors, costă 70 de lei.

În timpul călătoriei de o oră și 15 minute, printre vegetația și fauna Deltei, vedem corturi amplasate pe maluri. Mulți dintre „locatarii” lor pescuiesc. Iar singurul zgomot este făcut de motoarele bărcilor. Nici în șalupă nu se vorbește foarte mult. Rezemați pe scaune din burete învelite în piele, oamenii preferă să privească peisajul. Doar barcagiul se mai întoarce din când în când să verifice dacă șalupa este corect calibrată cu greutatea noastră.

Prima imagine pe care o vezi odată ajuns în Sfântu Gheorghe sunt bărcile ancorate în mini-port și trei bănci de pe pontonul lat din lemn, unde câțiva turiști așteaptă șalupa cu care vor pleca de acolo.

Înainte să mergem în centrul localității, l-am întrebat pe cel care ne-a dus cu șalupa dacă într-adevăr există o șalupă SMURD în Sfântu Gheorghe, despre care ne-au spus reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Tulcea. „Da, chiar acolo. Dar să tot fie ani de când cineva n-a mai folosit-o”, spune bărbatul, care arată cu degetul înspre ea. Nu este folosită pentru că îți trebuie o certificare anume pentru a o conduce și nimeni din Sfântu Gheorghe nu o are.

Ambarcațiunea de tip ambulanță / Foto: HotNews / Alexandru Mone

Barca-ambulanță arăta, într-adevăr, de parcă n-a mai fost folosită de ceva timp. Pe podeaua prăfuită zăceau aruncate un material textil și o sticlă goală de plastic.

La 200 de metri de mini-port se află primăria localității Sfântu Gheorghe, unde am mers să vorbim cu primarul despre lipsa unui medic de familie. Pe „hârtie”, comuna Sfântu Gheorge are aproape 800 de oameni, conform celui mai recent recensământ, cel din 2022. În realitate, în Sfântu Gheorghe locuiesc aproximativ 300 de persoane, explică primarul Claudiu Cladiade (PNL). Cele mai multe se ocupă cu pescuitul (120 de familii), alții sunt crescători de vaci, iar alții sunt implicați în turism. Puțini dintre ei au însă locuri de muncă în HoReCa.

Medicul de la Sulina cu program de 3 ore pe săptămână. „A început să vină tot mai rar”

„Acolo avem o problemă, fiindcă avem un doctor, dar care este de la Sulina. Vine o dată pe săptămână, într-o miercuri sau joi”, spune primarul. Întrebat de când anume nu mai este un medic de familie stabilit în Sfântu Gheorghe, el nu știe să spună exact.

Primarul comunei Sfântu Gheorghe, Claudiu Cladiade / Foto: HotNews / Alexandru Mone

Activitatea medicului de la Sulina este „foarte grea” pentru că, pe lângă pacienții din Sulina, toți localnicii din Sfântu Gheorghe sunt înscriși la el, explică primarul.

Cabinet medical există dintotdeauna, ne asigură el. Este un dispensar comunal în care lucrează medicul care vine de la Sulina. De acolo și până la Sfântu Gheorge faci o oră și jumătate-două, în funcție de ambarcațiune.

Oficina cu medicamente deschisă o oră pe zi

Tot în locul în care este dispensarul se află și „oficina” cu medicamente, „singura farmacie care a acceptat să vină la Sfântul Gheorghe din 2009”.

De la primărie, ajungem în câteva minute la dispensar, împreună cu primarul. Străzile cu pietriș, bătătorite de urmele tractoarelor și triciclurilor cu care se deplasează localnicii, sunt goale. Nici prin gardurile curților nu vezi pe nimeni.

Foto: HotNews / Alexandru Mone

Ajunși în fața oficinei, ne lovim de șase foi lipite pe geamul ușii. Una era semnată de Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea și anunța concediul farmacistului, în perioada 18-31 august. Pe alta scria programul de funcționare: de luni până sâmbătă, o singură oră pe zi.

Foto: HotNews / Alexandru Mone

Și programul medicului de la Sulina este afișat: patru zile pe săptămână la Sulina și trei ore, marțea, în Sfântu Gheorghe. „Cam așa. A început să vină tot mai rar”, completează primarul când vorbim despre programul afișat.

Dar dacă cineva are nevoie de medicamente până pe 31 august?

„Există o doamnă care vine și deschide”, ne spune primarul. Se numește Bianca Costencu, are 29 de ani și este stabilită în Sfântu Gheorghe, alături de soțul său și de cei doi copii.

A locuit câțiva ani în Tulcea, unde și-a făcut și studiile, și s-a întors în localitatea din Deltă pentru că amândoi și-au dorit, spune ea. Este asistentă de farmacie de doi ani și vine la oficină de câte ori este sunată de vreun localnic.

„Mi s-a oferit oportunitatea asta cu farmacia. Mi-a plăcut ideea. Am mai lucrat cu oameni în diferite locuri. Nu neapărat asistent de farmacie, dar am zis de ce nu? Și am continuat. Încerc să ajut, că mai sunt urgențe. Sunt persoane la greu. Zona e destul de izolată. Nu există vreo farmacie destul de apropiată. Așa că nu aș putea să zic «nu» unuia care are o problemă, o urgență sau o durere”, ne-a explicat Bianca Costencu.

„Nu rămâne nimeni fără medicamente”

Am întrebat-o dacă localnicii o apelează și în afara programului de funcționare a oficinei. „Absolut”, a răspuns imediat.

„Am fost și la 06:00 și la 03:00. E și singura farmacie, v-am zis și mă repet, e o zonă izolată. Următoarele (n.red.: farmacii) sunt destul de departe. Adică încerc să fiu cumva 24/7 prezentă. Sunt turiști care vin de departe. Încerc să ajut cum pot”, a mai explicat ea.

În discuția noastră, am întrebat-o dacă poți găsi acolo orice medicament și cum se face aprovizionarea. Spune că se ocupă chiar ea, „o dată, de două ori pe săptămână”. „Comanda o dau de la Tulcea și trimit la Sfântu pe vapor”.

„Nu e o farmacie foarte mare. Doar că încerc să aduc în mare parte cam tot ce am avea nevoie. De la bebeluși până la cei în vârstă, la rețetele care se eliberează în fiecare lună. Sunt unele medicamente care într-adevăr se găsesc greu, dar încercăm să ne descurcăm în mare parte. Nu rămâne nimeni fără medicamente”, afirmă tânăra.

„Decât să nu ai, și o firimitură e bună”

Pe drumul de întoarcere către primărie, edilul ne asigură că localnicii s-au obișnuit și sunt mulțumiți cu ce au: „Decât să nu ai, și o firimitură e bună”.

Sunt cu adevărat localnicii mulțumiți? Peste drum de primărie este terasa „La Sălcii”, un loc cu umbrele mari de la branduri de bere și mese apropiate unele de altele, cu câte două bănci din lemn unde încap trei persoane.

Ne oprim la prima masă, unde sunt patru bărbați care stau de vorbă. Doi dintre ei sunt localnici „de când se știu”. Ceilalți doi spun că nu s-au născut și nu locuiesc la Sfântu Gheorghe, dar se simt de-ai locului.

„Înainte de Revoluție a fost în permanență un medic”

Simion Ivanov este acum pensionar. A lucrat vreme de 33 de ani siderurgist la Galați. Pentru că a locuit atâția ani la Galați, medicul de familie îl are acolo, însă spune că este greu că nu există un medic stabilit în comunitate.

Simion Ivanov / Foto: HotNews / Alexandru Mone

„Situația asta a început să apară cam după Revoluție, că înainte de Revoluție a fost în permanență medic, că erau stagiari, că erau nu știu cum, prin repartiție, dar în permanență erau medici. Dar după Revoluție au apărut aceste situații. Acum este un medic de familie la Sulina, oamenii din Sfântu Gheorghe sunt arondați la el.

De la o vreme nu prea mai vine. Nu știu care e cauza. O fi benzina scumpă. Și asta e o cauză. Sunt 30 și ceva de kilometri de la Sulina până aici”, ne-a povestit bărbatul în vârstă de 75 de ani.

„Sunt șanse să mori până ajunge ambulanța sau elicopterul”

Ne-am îndepărtat de terasă și, în fața Căminului Cultural, l-am găsit pe Gheorghe Ivanov. Are 71 de ani, iar de 40 este stabilit la Sfântu Gheorghe, unde a fost pescar și barcagiu. S-a născut în Sfântu Gheorghe, dar a plecat câțiva ani la oraș ca să muncească.

Gheorghe Ivanov / Foto: HotNews / Alexandru Mone

Și el spune că nu a fost dintotdeauna așa: „În anii ‘60, ‘70, aveam medici în sat. Și medici foarte buni. Nu știu de ce nu au rămas, aveau unde locui, aveau cameră, dar probabil nu s-au obișnuit aici, poate și din cauza familiei”.

Acum, e o criză de medici în multe sate, pentru că Sfântu Gheorghe nu e singurul loc din Deltă care are astfel de probleme. Ultimele date ale INS arată că, în 2024, în nicio comună din Delta Dunării nu figura medic de familie.

„Nu are cine să-ți ofere primul ajutor, sunt șanse să mori până ajunge ambulanța sau elicopterul. Dar așa e la sat, nu numai în Sfântu Gheorghe e situația asta. Toți duc o criză. Aici e chiar mai bine, că avem plajă, soare, dar în mijlocul câmpului cine se duce?”, a completat Ivanov.

Când au o problemă gravă, oamenii din Sfântu Gheorghe sună la 112. Dar „aici, omul poate să moară până suni la 112, până vine elicopterul sau barca spitalului de la Tulcea. E timpul trecut”.

„Pe timp de vară le place să stea aici, dar iarna ce să facă?”

Un alt localnic, Jean Avramov, are o explicație simplă pentru lipsa unui medic de familie permanent:

„Au mai fost medici, au stat puțin și au plecat. Tot din cauza sistemului de transport. Ce fac aici? Pe timp de vară, le place să stea aici, dar pe timp de iarnă ce să facă? Pe timp de iarnă se plictisesc.

Mulți medici care au venit au stat pe timp de vară și pleacă imediat la finalul verii. Nu au ce să facă aici. Precum copiii noștri. Au terminat 8 clase, au plecat la liceu și nu se mai întorc. Ce să facă?”.

Jean Avramov / Foto: HotNews / Alexandru Mone

Avramov stă la o coadă cu opt oameni care au saci plini cu sticle de plastic pentru reciclat. Are 59 de ani și a fost îngrijitor de vaci, dar și pescar.

Foto: HotNews / Alexandru Mone

El explică și că la momentul apelului de urgență se face un fel de „triaj”: „Te întreabă ce simptome ai, ce te doare, și de acolo pornesc explicațiile. Te îndrumă pentru a vedea despre ce este vorba. Așază-te, pune gheață, etc. Dacă situația nu se îmbunătățește, îți spun să rămâi pe fir și trimit ambulanța către Sfântu Gheorghe, în timp ce păstrează legătura cu tine”.

De câte ori a ajuns ambulanșa la Sfântu Gheorghe, în această vară

Serviciul de Ambulanță Județean Tulcea (SAJ) a intervenit de 38 de ori în urma apelurilor la 112, în această vară, au precizat reprezentanții instituției, la solicitarea HotNews.

În funcție de gravitatea situației, sunt trimise șalupe SMURD de la Tulcea, care ajung în două ore pe timpul zilei, respectiv două ore și 20 de minute pe timpul nopții, și elicoptere de la Constanța sau Galați, care ajung în 30-40 de minute.

SAJ Tulcea spune că, dacă sunt anunțate fenomene meteo extreme pe Dunăre, „în multe localități din Delta Dunării se poate interveni și pe uscat, iar de la caz la caz, sunt instituții care, conform legii, vin în sprijin pentru salvarea de vieți omenești”.

Cele mai frecvente solicitări ale serviciului de 112 au fost, explică instituția, pentru cefalee, febră, dureri abdominale, înțepături de insecte și traumatisme.

„Până acum n-a decedat nimeni până să vină o ambulanță”

Se întâmplă însă să fie și cazuri mai grave decât acestea. Bianca Costencu își amintește că soțul său s-a accidentat în urmă cu ceva timp, când, din neatenție, și-a dat cu toporul peste mână.

„Totul s-a terminat cu bine. Sunt și cazuri mai grave. Până acum n-a decedat nimeni până să vină o ambulanță”, a spus asistenta de farmacie.

Un alt caz în care a fost nevoie de ambulanță ne-a fost povestit de Irina și Cristian, doi tineri studenți de 23 de ani, care an de an vin în Sfântu Gheorghe pentru că au „o căsuță” acolo.

Irina și Cristian / Foto: HotNews / Alexandru Mone

Un prieten de-al lor a avut un accident cu barca. „Norocul nostru orb a fost că ambulanța trecea pe lângă noi chiar atunci, am reușit să o prindem în port”, spune tânărul.

„A trecut pe lângă noi fix când a avut loc incidentul și am putut apela la ajutorul unei persoane de pe ambulanță, care nu cred că era medic, cred că era asistent medical. Dânsul l-a pansat. Am avut noroc că accidentul nu a fost grav, a avut o tăietură, dar hemoragia a fost destul de mare și dacă, Doamne, ferește, ar fi avut nevoie de transfuzie de sânge sau ceva de genul acesta, până la Tulcea era un drum lung. Chiar ne-am speriat”, a completat Irina povestea.

„Pentru populația mai în vârstă, ar fi util un medic aici, constant, pentru că în cazul unei urgențe, mai ales din cauza vârstei, cred că e nevoie de cineva care să fie disponibil 24/7 și nu știu dacă există”, a adăugat Irina.

Și Cristian spune că ar fi bun un medic „și pentru chestii simple, o mușcătură de șarpe, de exemplu, să ai nevoie de ajutor și să nu știi de unde să-l iei”.

Cum este asigurată asistența medicală când se adună mii de oameni laolaltă

Dacă într-o zi sute de persoane vizitează Sfântu Gheorghe, conform edilului comunei, Festivalul Internațional de Film „Anonimul”, aduce în Sfântu Gheorghe peste 4.000 de participanți și invitați.

Evenimentul este organizat din 2004 în fiecare an, în luna august, și durează o săptămână.

Dan Lupu, responsabil de comunicare al festivalului, a explicat că de doi ani există un parteneriat cu o caravană medicală mobilă care asigură asistența medicală în timpul evenimentului și „oferă consultații gratuite oamenilor din sat”.

„Mai mult, printre membrii echipei avem colegi care sunt certificați să ofere primul ajutor și împreună cu cei de la Green Village – gazda noastră de fiecare dată, avem truse de prim ajutor echipate pentru a fi folosite la nevoie”, a mai explicat Lupu pentru publicul HotNews.

Participanți la ediția de anul acesta a Festivalului Anonimul / Foto: Facebook / ANONIMUL IFF

Întrebat dacă în cei 22 de ani de când este organizat festivalul au avut probleme legate de lipsa unui medic în Sfântu Gheorghe, Dan Lupu a răspuns: „Suntem în contact permanent cu instituțiile abilitate local în așa fel încât să fim cât mai pregătiți posibil”.

„Nu putem să nu luăm în calcul gradul de izolare a locului sau faptul că în acest moment în localitate nu sunt ambulanțe sau bărci de viteză echipate pentru un serviciu sanitar de urgență – toate aceste situații trebuind să fie rezolvate la nivel de județ.

Prin urmare, e un subiect pe care încercăm să-l manageriem cât mai eficient, de la ediție la ediție. Suntem însă încurajați de parteneriatele pe care am reușit să le dezvoltăm și de faptul că suntem în contact permanent cu instituțiile abilitate local în așa fel încât să fim cât mai pregătiți posibil”, mai spune el.

Promisiunea electorală a primarului

Primarul Cladiade și-a început mandatul în 2024 și, spune el, una dintre promisiunile care i-au adus postul a fost aceea că va aduce un medic de familie care se va stabili în localitate. Nu a reușit până acum: „Nu există medici în România care ar dori să vină în Deltă”.

El spune, însă, că problema va fi rezolvată, pentru că va veni un medic din Republica Moldova. Același lucru îl afirmă și Direcția de Sănătate Publică Tulcea.

„Am găsit un medic de familie în Republica Moldova. Am căutat prin ONG-uri, asociații, peste tot și, într-un final, cu ajutorul Domnului, am dat de doamna aceasta și ne ținem de ea să nu o pierdem”, afirmă Cladiade.

Nu se știe însă de când Sfântu Gheorghe va avea propriul medic de familie, dar „urmează doar contractarea, care ar fi ultima, cu Casa de Asigurări”.

Primăria a început și renovarea unui spațiu în care ar urma să se stabilească medicul din Republica Moldova. Pe poteca spre intrare, pe partea stângă sunt două saltele de dormit, sprijinite pe gard. Clădirea are patru încăperi și un hol pe care acum sunt depozitate corpuri de mobilier.

În prima cameră din stânga este un birou și un scaun de consultație. Față în față se află o altă încăpere, în care sunt deja așezate două paturi medicale, o comodă din lemn și o chiuvetă.

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„Câteodată ce trebuie să faci este să zici stop și să începi o liniște”

Doctorița care se va stabili în Sfântu Gheorghe se numește Margareta Paladi și are 58 de ani. 23 de ani a activat în medicina de familie, dintre care 10 ca manager în mai multe instituții medicale din Republica Moldova. Acum lucrează în spital, în medicina de urgență.

Contactată de HotNews, Margareta Paladi spune că a ajuns la postul de medic din Sfântu Gheorghe printr-un anunț al primăriei, acum un an și jumătate: „Am trimis CV, după care m-au contactat la telefon”.

Până atunci, nu mai vizitase niciodată Sfântu Gheorghe, așa că am întrebat-o ce a convins-o să aplice pentru acest loc de muncă.

„Este ceea ce îmi doresc: liniște. Sfântul Gheorghe nu e cam de caracterul meu, dar câteodată ce trebuie să faci este să zici stop și să începi o liniște”, a răspuns ea.

Va lucra de luni până vineri, pentru că, explică ea „vreau să vin și la Moldova și să-mi văd copiii, nepoții, dar e evident că este departe și nu o să vin în fiecare săptămână acasă”.

Și chiar dacă nu se va duce acasă în weekend, Margareta Paladi spune că este pregătită să ofere ajutor oricând este nevoie: „Te ridici și te duci”.

Ne spune că are copiii mari și amândoi îi urmează profesia. Băiatul este deja medic rezident, iar fata este încă în facultate. „Soțul… ca la toată lumea, e plecat de mulți ani. Eu aici, el în Spania, de peste 13 ani. Așa că țara nu ne desparte, nici nu ne apropie”.

Vestea că un nou medic va veni la Sfântu Gheorghe s-a auzit în comunitate, dar niciunul dintre localnicii cu care a vorbit HotNews nu a îndrăznit să se bucure. Și asta pentru că, explică ei, de ani de zile aud promisiuni din partea autorităților și niciodată nu s-au îndeplinit.

Până atunci, oamenii din Sfântu Gheorghe se bazează mult unul pe celălalt. Au și un grup de WhatsApp unde fiecare spune ce probleme are și se ajută, așa cum pot, explică unul dintre localnicii cu care am vorbit. „Dacă cineva are nevoie de ceva, se pune pe grup: «Ești la Tulcea, Ion/Gheorghe/Matei, băi, te rog frumos, ia-mi și mie medicamentul acela». Bineînțeles, să fie fără rețetă. Este un ajutor în comunitate, ne ajutăm între noi”.