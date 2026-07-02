REPORTAJ VIDEO. Un oraș numit șantier. Cum s-a dublat „peste noapte” timpul pe care unii bucureșteni îl petrec în trafic

Ion Mihalache era traversat până în luna aprilie de linia de tramvai 24 – care leagă Cartier Dămăroaia de Vasile Pârvan – și care a intrat în reparații în primăvara lui 2026, după o amânare de aproximativ un an. Din cauza lucrărilor, aici, indiferent de oră, traficul este sufocant.

Într-o zi de luni, la ora 10:30, un drum de 15 kilometri, de la Aeroportul Otopeni până pe Bulevardul Ion Mihalache – una dintre arterele majore din București pe care este șantier – a durat aproape 35 de minute. Estimările Google Maps arată că, fără trafic, drumul ar trebui să dureze între 16 și 20 de minute.

Traficul din București a devenit și mai aglomerat de la începutul lunii mai, după deschiderea simultană a mai multor șantiere pentru modernizarea liniilor de tramvai și a rețelelor de termoficare.

Ionel este taximetrist și străbate zilnic Bucureștiul de la un capăt la altul. L-am găsit pe Ion Mihalache, unde abia terminase o cursă.

„Dezastru, ce să vă spun… Foarte aglomerat. De dimineață până seara, același trafic, același… Până nu termină cu îmbunătățirile liniilor de tramvai sau ceva, nu se poate face nimic”, spune bărbatul.

După părerea sa, traficul pare critic în toate sectoarele, cu o mică excepție: Sectorul 3, unde „pare mai relaxat”.

Ionel conduce des și de la aeroport către centrul orașului, astfel că se lovește pe drum de toate șantierele deschise: cele pentru liniile de tramvai, cele pentru termoficare, dar și lucrările de la magistrala de metrou M6, care va lega Bucureștiul de Otopeni, și care îngreunează traficul pe Șoseaua București – Ploiești.



Șoferul de taxi spune că înainte de toate aceste lucrări, drumul de la aeroport în oraș dura în jur de 20 de minute. Acum îi ia de aproape 5 ori mai mult, adică o oră și jumătate.

„Foarte aglomerat” spune despre trafic și Marius, care așteaptă autobuzul într-o stație de pe Ion Mihalache. De trei ani folosește exclusiv transportul în comun, din cauza unei probleme de vedere care nu îi permite să mai conducă.

„Nu pot să traversez strada din cauză că sunt lucrări și pe mijlocul străzii și pe marginea străzii, apoi tot felul de găuri cu canale. Au scos toate liniile de tramvai… Când cobor din autobuz ca să traversez, iarăși e problemă că trebuie să te uiți de zece ori să nu te calce vreo mașină”, spune bărbatul.

„Chiar dacă nu am probleme de sănătate, le dezvolt”

La ieșire din București, în stația de autobuz de la Fântâna Miorița, mai multe persoane așteaptă autobuzul la umbră. Maria nu locuiește în Capitală, ci în împrejurimi, dar a avut o programare la medic în zona Ștefan cel Mare.

Am întrebat-o cum e pentru ea experiența cu transportul în comun de când au început lucrările, iar răspunsul a venit rapid: „Nu este foarte bună. Aș putea să spun chiar infernală, în condițiile în care, spre exemplu, ai o programare la un medic sau trebuie să mergi la un spital și trebuie să ajungi la o oră fixă și ai ratat totul. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu este benefic”.

„De câte ori vin în București și trebuie să ajung undeva, chiar dacă nu am probleme de sănătate, le dezvolt. Nervi, agitație, tensiune, glicemie, ca să vă spun ce implică toate astea cu traficul”, spune femeia.

Iar unul din motivele aglomerației îl reprezintă și lucrările care au împânzit orașul, despre care crede că ar trebui să se facă, mai degrabă, noaptea și în intervalele orare mai puțin aglomerate.

„Mă bucur că se modernizează sectorul meu”

Există, însă și bucureșteni mulțumiți de faptul că se lucrează.

Mițica este pensionară, locuiește în Sectorul 1, și spune că pe ea nu o deranjează lucrările, ba din contră, le consideră „necesare”.

„Eu mă bucur că se modernizează sectorul meu. Sunt mulțumită de tramvaiul 41 care vine foarte des. Cu autobuze mai puțin călătoresc, dar mai mult cu tramvaiul”, spune Mițica.

Speră că lucrările se vor finaliza la finalul anului, însă nu are mare încredere în autoritățile locale: „Nu am încredere. La ce se întâmplă acum în țara asta, ce încredere să mai ai? Nu mai am nicio încredere…”.

Ciprian Ciucu: „Eu știu că vor urma câțiva ani de șantiere pentru bucureșteni”

Într-un mesaj video publicat de Primăria Municipiului București pe rețelele de socializare, primarul general Ciprian Ciucu a afirmat că, în prezent, se lucrează în oraș într-un ritm în care nu s-a mai lucrat de dinainte de Revoluția din 1989.

„Eu știu că vor urma câțiva ani de șantiere pentru bucureșteni. Nu vreau să-i mint, vreau să le spun adevărul, să se pregătească mental. Nu se poate altfel. Dacă nu facem aceste lucrări pentru liniile de tramvai, tramvaiul va circula efectiv pe beton. De 50 de ani nu s-au mai înlocuit aceste șine”, a explicat primarul Capitalei.

El a subliniat că este nevoie și de lucrări la rețelele de utilități, pentru că multe dintre ele se află sub liniile de tramvai și „nu vrem ca după ce reabilităm o șină de tramvai să explodeze o conductă”.

„Fac apel la bucureșteni să înțeleagă că este drumul corect. Știu că voi fi doi ani dificili, doi ani de disconfort în trafic, dar la final va fi mult mai bine”, a mai transmis Ciucu.

De ce sunt deschise atât de multe șantiere în același timp

Pe 19 mai, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, răspundea și la o întrebare care se afla pe buzele bucureștenilor: „de ce toate odată?”.

„Știu, disconfortul creat în special în trafic în această perioadă este mare. Îmi pare rău pentru acest lucru și fac apel la înțelegerea dumneavoastră, căci vor urma câțiva ani, nu foarte mulți, în care vom deschide și vom închide succesiv mai multe șantiere”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Ciprian Ciucu a subliniat că deschiderea simultană a șantierelor a fost obligatorie din două motive: proiectele erau deja întârziate, existând riscul pierderii finanțărilor europene, iar rețelele de utilități de sub șine trebuiau schimbate înainte de turnarea noului asfalt.

„În București nu s-au mai efectuat lucrări mari, serioase, de infrastructură de foarte mult timp. Înainte de a pune Bucureștiul la punct prin proiecte de regenerare urbană, trebuie să avem infrastructura pusă la punct! Am două opțiuni: (1) să nu facem proiectele, să pierdem banii și munca de până acum, sau (2) să facem ceea ce este corect pentru orașul nostru. Personal, eu aleg să fac ceea ce este corect și să îmi asum criticile”, a continuat primarul Bucureștiului.

Lucrările pentru modernizarea șinelor de tramvai trebuiau să înceapă din vara anului 2025. Ele au întârziat, însă, pentru că Primăria Capitalei nu a avut bani să plătească muncitorii pentru lucrări.



Unde sunt șantierele în lucru

Până acum, 36 din 50 de kilometri de șină de tramvai au intrat în lucru în București, după ce primarul Ciprian Ciucu a promis că va face din infrastructura orașului o prioritate.

Potrivit datelor transmise de Primăria Municipiului București, se lucrează la șinele de tramvai de pe: Theodor Pallady, Camil Ressu, Calea Călărași, Bd. Basarabia, Bd. 1 Decembrie, Str. Traian, Bd. Ferdinand, Bd. Ion Mihalache, Calea Griviței, Bucureștii Noi, Str. Paleologu, Armand Călinescu, Vasile Lascăr, Bd. Dimitrie Pompeiu, Șos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Reînvierii, Str. Turmelor, Str. Maica Domnului, Bd. Chișinău, Bd. Basarabia, Bd. Expoziției cu str. Aviator Popișteanu, Str. Puțul lui Crăciun, Dornei și Clăbucet, Bd. Ferdinand 1.

În luna iulie vor intra și restul. În total, lucrările se împart pe 16 loturi, cu termen de 12 luni, respectiv 24 de luni. Peste acestea, se adaugă punctual și lucrări la conductele de apă, canalizare, gaz sau rețele electrice.

Apa Nova estimează că lucrările sale vor dura „un an, un an și jumătate”, potrivit reprezentanților PMB.