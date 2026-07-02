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Actualitate

REPORTAJ VIDEO. Un oraș numit șantier. Cum s-a dublat „peste noapte” timpul pe care unii bucureșteni îl petrec în trafic

Ștefania Gheorghe, Adi Iacob
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Traficul din București a devenit și mai aglomerat de la începutul lunii mai, după deschiderea simultană a mai multor șantiere pentru modernizarea liniilor de tramvai și a rețelelor de termoficare. 

  • Primarul general Ciprian Ciucu dă asigurări că ritmul este unul aproape istoric
  • Hotnews a ieșit pe stradă și a vorbit cu bucureștenii din cele mai afectate zone de noile lucrări de modernizare. 

Într-o zi de luni, la ora 10:30, un drum de 15 kilometri, de la Aeroportul Otopeni până pe Bulevardul Ion Mihalache – una dintre arterele majore din București pe care este șantier – a durat aproape 35 de minute. Estimările Google Maps arată că, fără trafic, drumul ar trebui să dureze între 16 și 20 de minute. 

Ion Mihalache era traversat până în luna aprilie de linia de tramvai 24 – care leagă Cartier Dămăroaia de Vasile Pârvan – și care a intrat în reparații în primăvara lui 2026, după o amânare de aproximativ un an. Din cauza lucrărilor, aici, indiferent de oră, traficul este sufocant. 

Verdictul unuia dintre șoferii care se lovește pe drum de toate șantierele deschise