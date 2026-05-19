Șantierele pentru schimbarea liniilor de tramvai din București, întârziate. Ciucu le cere constructorilor să lucreze „de la 6.00 la 22.00 și în weekend”

După ce șantierele de modernizare a liniilor de tramvai au mers mai încet decât se estima, Primăria Capitalei cere constructorilor să se mobilizeze și să lucreze în două schimburi și în weekend.

„Trebuie să recupereze perioada în care nu au muncit din cauza faptului că nu au fost plătiți”, a transmis municipalitatea. Plățile nu au fost făcute deoarece instituția nu a avut bani, dar „acum avem bani”.

Blocaje în trafic

Primăria Capitalei a început din 2024, și în special în această primăvară, mai multe șantiere pentru înlocuirea șinelor de tramvai. Este vorba despre 50 de kilometri de cale de rulare.

Din cauza lucrărilor, mai multe străzi au fost închise sau traficul a fost restricționat parțial, ceea ce a creat blocaje, iar transportul public a fost afectat.

Bucureștenii au reclamat în mod constant pe rețele de socializare că pe șantiere deschise în această primăvară sunt doar câțiva muncitori, iar lucrările bat pasul pe loc.

Explicațiile lui Ciucu

Primarul Ciprian Ciucu spune că lucrările au stagnat din lipsa banilor, iar dacă nu începea toate șantierele acum, pierdea finanțarea europeană.

„În acest moment vedem mai multe șantiere deschise în oraș, atât la liniile de tramvai, cât și la sistemul de termoficare. Sunt într-atât de întârziate, încât am avut de luat două decizii: să le începem etapizat ca să nu deranjăm traficul, dar să nu ne încadrăm în timp și să ne asumăm pierderea banilor nerambursabili, apoi să vedem dacă mai reușim să le facem. Sau să-mi asum înjurăturile din partea șoferilor și să iau decizia corectă, de a le da drumul la toate odată”, explică primarul Ciucu, într-un comunicat transmis de Primăria Capitalei.

Edilul spune că nu exista varianta ca lucrările să fie amânate.

„Doar așa avem șanse să le terminăm la timp. Nu aveam alternativa să nu le facem, pentru că șinele erau atât de proaste, de uzate, încât efectiv tramvaiele nu mai puteau circula”, explică primarul general.

Unde sunt șantierele în lucru

Potrivit datelor transmise de Primăria Capitalei, din cei 50 km de șină de tramvai, 5,5 km sunt gata, iar 36 sunt în lucru pe: Theodor Pallady, Camil Ressu, Calea Călărași, Bd. Basarabia, Bd. 1 Decembrie, Str. Traian, Bd. Ferdinand, Bd. Ion Mihalache, Calea Griviței, Bucureștii Noi, Str. Paleologu, Armand Călinescu, Vasile Lascăr, Bd. Dimitrie Pompeiu, Șos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Reînvierii, Str. Turmelor, Str. Maica Domnului, Bd. Chișinău, Bd. Basarabia, Bd. Expoziției cu str. Aviator Popișteanu, Str. Puțul lui Crăciun, Dornei și Clăbucet, Bd. Ferdinand 1.

În iulie, intră și restul. În total, sunt 16 loturi, fiecare are termen 12 luni, cu excepția lotului 1, cel mai lung (18 km), cu termen de 24 luni.

Peste acestea, se adaugă punctual lucrările Apa Nova, cu termen „de un an – un an și jumătate”, spun reprezentanții Primăriei Capitalei.

Ce le-a cerut primarul constructorilor

„Primarul general Ciprian Ciucu i-a chemat la discuții pe constructori. Le-a cerut să trateze cu maximă responsabilitate lucrările, să se mobilizeze și să-și extindă programul în două ture, până la ora 22.00. Cel puțin cei care lucrează la modernizarea șinelor de tramvai. Trebuie să recupereze perioada în care nu au muncit din cauza faptului că nu au fost plătiți”, a transmis Primăria Capitalei.

Primarul spune că șantierele nu vizează doar înlocuirea șinei de tramvai, ci și lucrări la rețelele de utilități care se află sub acestea.

„Nu este vorba doar de a monta niște șine de tramvai. Acest lucru se poate întâmpla în câteva luni. În schimb, lucrările pe care le facem sunt complexe, includ și modernizarea, devierea sau protejarea rețelelor de utilități din subteran, a fost nevoie de proiectare, de avize… Așadar, fiind întârziate și riscând să pierdem toată munca de până acum, am luat decizia să le dăm drumul la mai multe deodată”, explică Ciucu.

Primarul spune că preferă să fie criticat pentru că face.

„ Eu sunt foarte conștient de disconfortul pe care îl simt bucureștenii în trafic și fac apel la înțelegerea lor, să aibă încredere că am luat decizia corectă. Da, o perioadă de timp va fi inconfortabil, e ca atunci când îți zugrăvești casa, însă după aceea va fi mai bine. Prefer să fiu criticat pentru ceea ce fac, nu pentru ce nu fac”, a mai spus Ciucu.

Lucrările durează de doi ani

Lucrările la liniile de tramvai au început în 2024, cu linia tramvaiului 5. În decembrie 2025, a fost semnat contractul de finanțare, prin Programul Regional București – Ilfov, ca o parte din bani să vină din fonduri europene.

Valoarea proiectului, pentru înlocuirea celor 50 de km de șină de tramvai, este de 7,1 miliarde lei, din care 1,678 miliarde (23%) reprezintă fonduri nerambursabile.

„Finanțarea include: modernizarea a 50 km șină de tramvai, achiziția a 63 de tramvaie și refacerea depourilor Titan și Colentina. Dacă toate acestea nu sunt gata la timp, până în 2029, se pierde finanțarea nerambursabilă”, a transmis Primăria Capitalei.

„De la începutul anului, am stat de vorbă cu Banca Mondială, cu Banca Europeană de Dezvoltare, cu Banca Europeană de Investiții, cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei etc., tocmai pentru a face rost de cofinanțare. Și am făcut rost. M-am luptat politic ca să aduc mai mulți bani pentru București. În acest moment avem bani. Până acum, vedeam șantiere fără activitate tocmai pentru că nu fuseseră plătiți constructorii, iar ei s-au demobilizat”, a mai explicat Ciucu.