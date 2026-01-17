Represalii în Iran. Autoritățile de la Teheran anunță măsuri împotriva unei minorități religioase

Templul Bahai de pe Muntele Carmel din Haifa Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

Autoritățile iraniene au anunțat că au identificat și arestat membri ai minorității Bahai, care ar fi fost activi în manifestațiilor îndreptate împotriva regimului, a anunțat agenția de presă iraniană Tasnim, citată de AFP.

Comunitatea Bahai, cea mai importantă minoritate religioasă nemusulmană din Iran este în mod frecvent luată în vizorul autorităților. Republica islamică îi consideră drept eretici și spioni cu legături cu Israelul, unde se află centrul lor religios principal, la Haifa.

În urma „măsurilor operaționale și de informații (…) o rețea de 32 de membri a sectei de spionaj Bahai, activi în răscoale și acte de vandalism, a fost identificată”, a transmis Ministerul Informațiilor. 12 dintre ei au fost deja arestați.

Autoritățile de la Teheran susține că rețeaua era activă în întregul Iran, inclusiv la Teheran, „principalul lor bârlog” fiind situat la Mashhad.

Organizația Human Rights Watch a afirmat în 2024 că persecuția comunității Bahai în Iran după revoluția islamică din 1979 constituie o crimă împotriva umanității.

Nu se cunoaște numărul adepților acestei religii, însă unele estimări vorbesc de sute de mii de oameni.

Membrii Bahai urmează învățăturile lui Bahaullah, născut în Iran în 1817, pe care îl consideră profet și fondator al acestei religii monoteiste.