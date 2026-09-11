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Actualitate

Reprezentanta companiilor de IT, apel către stat: „Ca țară, am performat sub potențial. Transparentizați banii!” / Despre lovitura primită de Revelion și despre juniorii din firmele de IT

Dan Popa
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„Dacă aș fi Guvern, în primul rȃnd aș reduce cheltuielile bugetare și aș crește gradul de colectare a taxelor ca să am mult mai mulți bani pentru stimulat inovarea”, spune Corina Vasile, directoarea executivă a ANIS, Asociația patronală a industriei de software și servicii din România. 

  • „România rămâne o economie de execuție eficientă, apreciată pentru calitate și cost, dar tot mai rar aleasă pentru produsele ei”. 
  • Iar asta îi face pe oamenii care vor să participe la „crearea a ceva excepțional” să plece în străinătate.
  • Corina Vasile spune că avem o problemă de societate: am încurajat un număr relativ mic de antreprenori „care în ultimii 20 de ani au construit și apoi au vândut companii de produs: regretatul Liviu Drăgan, Radu Georgescu, Andrei Pittiș, Iulian Stanciu și mai sunt”.
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