VIDEO Reprezentanta SUA s-a retras pe ultima sută de metri de la Eurovisionul rusesc. Organizatorii acuză „presiuni politice” / Cine a câștigat Intervision

Vietnamul a fost declarat câștigător al concursului muzical Intervision, găzduit de Rusia, în primele ore ale dimineții de duminică, după ce participantul american născut în Australia s-a retras în ultimul moment, scrie Reuters. Organizatorii de la Moscova susțin că artistul a decis să părăsescă competiția din cauza unor presiuni politice.

Exclusă din Eurovision din cauza războiului din Ucraina, Rusia a reînviat concursul de muzică din era sovietică, cu spectacole menite să promoveze „valorile tradiționale ale familiei”, la care au participat cântăreți din 23 de țări, reprezentând mai mult de jumătate din populația mondială, inclusiv China, India și Brazilia.

Premiul anunțat pentru marele câștigător a fost un premiu în bani de 30 de milioane de ruble (360.000 de dolari), confom organizatorilor.

Intervision 2025, câștigat de Vietnam

Un juriu profesionist format din reprezentanți ai fiecărei țări participante a decis că Vietnamul a avut cea mai bună prestație.

„Statele Unite rămân în competiție, reprezentate în juriu de o legendă a formației Deep Purple”, au scris reprezentanții concursului pe X.

Kârgâzstanul a obținut locul al doilea, iar Qatarul locul al treilea. Melodiile au fost interpretate în limbile naționale.

Reprezentantul Rusiei, Șaman, al cărui nume real este Yaroslav Dronov, a cerut juriului să nu ia în considerare prestația sa, deoarece Moscova era gazda concursului.

Al doilea artist care nu a mers la Intervision

Organizatorii au declarat că Arabia Saudită a acceptat să găzduiască concursul anul viitor.

Spectacolul a fost transmis în direct la televiziunea rusă, iar organizatorii au declarat că a fost transmis și pe internet sau la televiziunea din alte țări, cu o populație totală de peste 4 miliarde de oameni.

Vassy, o cântăreață născută în Australia care reprezenta Statele Unite, s-a retras în ultimul moment după ce a fost supus „unei presiuni politice fără precedent din partea guvernului australian”, au declarat organizatorii într-un comunicat.

Statele Unite vor fi, de asemenea, reprezentate, de Vassy, după ce cântărețul american de R&B Brandon Howard s-a retras în ultimul moment, invocând motive familiale.

Guvernul de la Canberra nu a răspuns la acuzații până la ora transmiterii acestei știri.

Cine este Vassy

Cântăreața, pe numele său real, Vasiliki Karagiorgos, a precizat pentru ABC într-o declarație că a părăsit Moscova și că este „încă în stare de șoc”, adăugând că nu dorește să ofere mai multe detalii până nu va discuta cu guvernul australian.

„Deocamdată, voi lua o pauză pentru a procesa totul”, a spus ea.

„Deși este dureros pentru fani și pentru muzică că a trebuit să mă retrag, vreau să mă asigur că fac ceea ce trebuie și că urmez îndrumările corespunzătoare.”

Vassy, într-un concert la New York în 2023. Sursă foto: Luiz Rampelotto / Zuma Press / Profimedia

Născută în Darwin, Australia, din părinți imigranți greci, Vassy s-a mutat în SUA în anii 2010, devenind prima artistă australiană care a ajuns pe primul loc în topul Billboard Dance Club Songs cu piesa We Are Young.

S-a întors în Australia în 2022. În 2023, Vassy a devenit prima femeie care a câștigat trofeul Icon la Electronic Dance Music Awards din Miami.

Finala Intervision, deschisă de un mesaj al lui Vladimir Putin

Pe lângă un duo de prezentatori vorbitori de limbă rusă, din echipa au făcut parte o moderatoare indiană care a vorbit în engleză și un prezentator chinez care a vorbit în mandarină.

Președintele Vladimir Putin a deschis finala cu o declarație video în care a afirmat că lumea se schimbă rapid și le-a urat noroc concurenților.

După căderea comunismului, Rusia a participat la Eurovision din 1994 până în 2021, perioadă în care a prezentat în competiţia europeană unele dintre cele mai mari staruri ale sale.

Rusia a câştigat concursul în 2008 prin Dima Bilan, care a interpretat cântecul „Believe”. Concursul Eurovision a fost organizat apoi la Moscova, pe Stadionul Olimpic din capitala rusă, în 2009.