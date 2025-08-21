Cântărețul american de R&B Brandon Howard (cunoscut sub numele de scenă B. Howard) va reprezenta SUA la echivalentul Eurovision din Rusia, care va începe luna viitoare la Moscova, au anunțat joi organizatorii, potrivit publicației ruse independente The Moscow Times.

Denumit Intervision, evenimentul readuce în actualitate o alternativă sovietică la Eurovision, care a existat pentru scurt timp în anii 1960 și 1970. Rusia a fost exclusă de la Eurovision în februarie 2022, în urma invaziei sale pe scară largă din Ucraina.

Organizatorii l-au prezentat pe Howard drept „o vedetă de talie mondială, a cărei muzică transcende granițele și unește culturile”. El se va confrunta cu Shaman, cântărețul pop rus prorăzboi, și cu artiști din alte 17 țări în cadrul emisiunii live difuzate de postul public Pervîi Kanal (Channel One).

Howard, în vârstă de 43 de ani, a fost subiectul speculațiilor mass-media că este fiul legendei muzicii pop Michael Jackson, pe baza asemănării lor izbitoare și a legăturilor lui cu cercul restrâns al cântărețului american, deși presupusele teste ADN s-au dovedit ulterior neconcludente și nu există dovezi care să susțină această afirmație.

Intervision, care începe anul acesta pe 20 septembrie, se prezintă ca o sărbătoare „depolitizată” a muzicii, deși președintele rus Vladimir Putin a numit personal, în februarie, în consiliul de administrație și în comitetul de organizare al festivalului înalți oficiali ai Kremlinului.

Organizatorii au afirmat că ediția din 2025 va reuni artiști din întreaga lume, „toate continentele fiind reprezentate”.

Emiratele Arabe Unite și Azerbaidjanul s-au retras recent din competiție, invocând conflicte de program.