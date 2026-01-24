Reproșuri la adresa lui Bolojan lansate de un ministru PSD: Vorbește rar cu membrii cabinetului său
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, spune că are o relație „destul de bună” cu premierul Ilie Bolojan, dar că acesta nu își face timp să comunice cu miniștrii din Guvernul său.
„Cea mai mare greşeală a premierilor din ultimii ani a fost că nu au avut o colaborare şi nu şi-au făcut timp ca o dată pe săptămână, o oră, două ore, să stea de vorbă cu miniştrii”, a spus Florin Barbu, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, potrivit News.ro.
Întrebat ce relație are cu premierul, Barbu a spus precizat că este „una instituțională, destul de bună” și a subliniat că „ar trebui o comunicare mai bună”. De asemenea, ministrul social democrat a spus că stă de vorbă „foarte rar” cu premierul.
Florin Barbu a devenit oficial ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe 15 iunie 2023, odată cu învestirea guvernului condus de Marcel Ciolacu. Ulterior, acesta a fost reconfirmat în funcție și în noul cabinet condus de Ilie Bolojan, primind avizul comisiilor parlamentare în iunie 2025.