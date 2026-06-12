Republica Moldova și Ucraina avansează în procesul de aderare la UE. Primele negocieri încep luni. Ursula von der Leyen: „Un pas important înainte”

Ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au convenit vineri să avanseze negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, urmând ca prima etapă a discuțiilor să înceapă luni, potrivit Reuters.

Deși Ucraina continuă să se confrunte cu invazia Rusiei, președintele Volodimir Zelenski a făcut din aderarea la Uniunea Europeană unul dintre principalele obiective strategice ale țării, considerând-o o modalitate de a ancora Ucraina în spațiul politic european.

UE a decis în decembrie 2023 deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, însă discuțiile nu au putut începe efectiv din cauza opoziției fostului guvern al Ungariei față de candidatura Kievului la aderare.

Însă noul guvern de la Budapesta a ajuns în această lună la un acord cu Kievul privind drepturile minorității maghiare din Ucraina, deschizând astfel calea pentru ca Ungaria să renunțe la blocajul asupra primei etape a negocierilor de aderare.

În cadrul unei reuniuni desfășurate vineri la Bruxelles, ambasadorii statelor membre au convenit ca atât Ucraina, cât și Republica Moldova să poată începe negocierile privind primul „grup” de domenii de politici publice în care trebuie să își reformeze legislația pentru a respecta standardele Uniunii Europene.

În procesul de aderare la UE, statele candidate negociază mai multe „capitole” de politici, grupate în șase clustere tematice, care acoperă domenii precum drepturile fundamentale, piața internă și relațiile externe.

„Uniunea Europeană a făcut încă un pas important în procesul de negocieri cu țara noastră. Astăzi, cele 27 de state membre au adoptat în unanimitate poziția comună de negocieri pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole – „Valori fundamentale”, clusterul care stă la baza întregului proces de pregătire pentru aderare.

Această decizie confirmă recunoașterea reformelor realizate și a progreselor înregistrate de țara noastră, dar și încrederea celor 27 de state membre ale UE în Moldova și în cetățenii ei”, a transmis vicepremiera pentru Integrare Europeană a Republicii Moldova, Cristina Gherasimov.

„Un pas important înainte”

„Astăzi, Uniunea Europeană a făcut un pas important înainte”, au transmis într-o declarație comună președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„În cadrul primei Conferințe Interguvernamentale, care va avea loc luni, vom deschide negocierile privind clusterul dedicat aspectelor fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare”, au afirmat cei doi lideri.

Today, the European Union took a major step forward.



All Member States agreed to open the first accession negotiations cluster with Ukraine and Moldova.



At the first Intergovernmental Conference on Monday, we will open the cluster on fundamentals; the backbone of the accession… pic.twitter.com/WSPU8CVPpg — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 12, 2026

Negocierile de aderare la Uniunea Europeană sunt, de regulă, de lungă durată și presupun ani de reforme și de aliniere la standardele europene.

António Costa și Ursula von der Leyen au apreciat că decizia luată vineri reprezintă „o recunoaștere a hotărârii, curajului și muncii susținute demonstrate de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări uriașe”. Totodată, ei au descris-o drept „un semnal că oferta Uniunii Europene de pace, stabilitate și oportunități este fără egal”.