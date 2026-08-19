Republica Moldova vrea să declare foametea din 1946-1947 drept crimă împotriva umanității, comisă de regimul sovietic

Foametea din 1946-1947 de pe teritoriul Republicii Moldova ar urma să fie recunoscută oficial drept crimă împotriva umanităţii, comisă de regimul totalitar sovietic. Guvernul de la Chişinău a aprobat, pe 19 august, avizul asupra unui proiect de lege care prevede recunoaşterea şi comemorarea victimelor, relatează portalul NewsMaker, citat de Agerpres.

Potrivit proiectului, în memoria victimelor ar urma să fie create muzee, monumente şi memoriale. Totodată, autorităţile analizează posibilitatea introducerii unor sancţiuni pentru negarea sau denaturarea publică a foametei din 1946-1947.

Proiectul mai prevede facilitarea accesului cercetătorilor la documentele din perioada foametei. Documentele relevante ar urma să fie identificate, scanate şi puse la dispoziţie în format electronic, fără ca originalele să fie mutate din arhivele în care sunt păstrate, conform portalului citat.

„Foametea din 1946-1947 a afectat peste 100.000 de familii, iar despre această tragedie s-a vorbit prea puţin de-a lungul mai multor decenii. Este important să cunoaştem ce s-a întâmplat şi să păstrăm memoria celor care au avut de suferit”, a menţionat ministrul culturii, Dan Suruceanu.

În Republica Moldova, victimele foametei organizate din anii 1946-1947 sunt comemorate anual în cea de-a treia sâmbătă a lunii aprilie, aminteşte media citată.