Republica Moldova vrea să producă drone interceptoare. Maia Sandu: „O să încercăm să atragem investiții”

Republica Moldova intenționează să dezvolte capacități de producție a dronelor interceptoare pentru combaterea aparatelor care încalcă spațiul aerian național. În acest scop, guvernul de la Chișinău pregătește modificări legislative care să permită parteneriate public-privat și investiții străine în industria de apărare. Afirmațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu în cadrul ediției din 6 iunie a podcastului „Raport”, de la Newsmaker.

Maia Sandu a spus că Moldova trebuie să-și consolideze sistemul anti-drone și sistemul de bruiaj pentru a putea combate dronele rusești care încalcă spațiul aerian național.

„Trebuie să începem să producem drone care să intercepteze și să doboare dronele. (…) Am solicitat Guvernului, în special în contextul ultimelor întâmplări, să pregătească modificarea legislației. Pentru că, pe de o parte, statul trebuie să producă aceste drone și anti-drone, dar pe de altă parte, trebuie să permitem și sectorului privat. De exemplu, statul nostru nu are tehnologiile acestea noi, nu avem experți, pentru că nu am pregătit asemenea experți. Dar sunt investitori străini care au aceste tehnologii, doar că legea nu permite astăzi…(…) O să modificăm legea și o să încercăm să atragem investiții, în primul rând ca să facem aceste parteneriate public-private, dar poate reușim să atragem și niște investiții străine. Pentru că este nevoie să avem aceste drone interceptoare care combat dronele care vin tot mai des pe teritoriul țării noastre”, a declarat ea.

Maia Sandu a precizat că Republica Moldova ar putea apela inclusiv la Ucraina, care a dezvoltat una dintre cele mai avansate industrii de drone, pe fondul invaziei ruse. „O să încercăm să obținem și de la ei tehnologia în măsura în care noi avem capacitate, pentru că, ca să poți să faci ceva cu tehnologia aceia, trebuie întâi să creezi aici o echipă de minimă expertiză cu care să se lucreze”, a spus șefa statului.

Precizăm că, de la începutul invaziei ruse la scară largă asupra Ucrainei, zeci de drone asociate atacurilor lansate de Federația Rusă au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar unele dintre acestea au căzut sau au explodat pe teritoriul țării. Cel mai recent caz de încălcare a spațiului aerian național a avut loc pe 13 mai, când o dronă a traversat Republica Moldova de la nord la sud.