„Restaurantele fantomă” au devenit o problemă în China. Autoritățile au reacționat cu amenzi de 500 de milioane de dolari și noi reguli

Vânzătorii de mâncare care își promovează preparatele pe platformele de livrare din China vor trebui, de acum înainte, să dispună de un punct de vânzare fizic, conform noilor reguli intrate în vigoare luni pentru a combate comerțul alimentar „fantomă”, potrivit AFP.

Concurența acerbă dintre aplicațiile de livrare a mâncării a favorizat proliferarea în China de operatori care nu dispun de spații fizice.

Operând adesea din clădiri rezidențiale și dându-se drept restaurante clasice, aceștia sunt acuzați că nu respectă normele de igienă și siguranță alimentară.

Ei folosesc stratageme precum documente oficiale false pentru a fi listați pe platforme de livrare a mâncării.

În aprilie, autoritățile au aplicat amenzi în valoare totală de peste 500 de milioane de dolari către șapte platforme pentru că nu au verificat licențele unităților listate pe aplicațiile lor și au permis unor structuri neomologate să livreze mâncare.

Amenzi de până la 10 ori din cifra de afaceri pentru platforme

Normele intrate în vigoare luni impun platformelor să verifice comercianții înregistrați cel puțin o dată la șase luni, ceea ce transferă aplicațiilor însele o parte mai mare de responsabilitate.

Pe lângă faptul că trebuie să dețină un punct de vânzare fizic, comercianții trebuie să precizeze acum în mod clar dacă nu oferă mâncare la fața locului.

Platformele se expun acum la amenzi care pot ajunge de la o dată până la de zece ori valoarea cifrei lor de afaceri anuale în cazul unor încălcări deliberate și grave din partea conducerii lor.

Comercianții, la rândul lor, riscă sancțiuni de până la 200.000 de yuani (30.000 dolari) dacă încalcă regulile.

Soluția „bucătăriei transparente”

Unii comercianți, desemnați pe platformedrept „bucătării transparente”, au început să difuzeze în direct imagini din bucătăria lor pentru a risipi temerile consumatorilor cu privire la condițiile de preparare a meselor.

Taobao, care gestionează una dintre cele mai mari platforme de livrare a meselor din China, va spori vizibilitatea comercianților care implementează aceste „bucătării transparente” pe platforma sa, a declarat luni un reprezentant al platformei pentru ziarul Guangming Daily, un organ de presă al Partidului Comunist.

Platformele de livrare a meselor „nu se pot mulțumi să perceapă comisioane fără să-și asume responsabilitățile, nu se pot interesa doar de trafic, neglijând calitatea”, a declarat luni Sun Huichuan, directorul pentru siguranța alimentară din cadrul Administrației de Stat pentru Reglementarea Pieței, citat de agenția Xinhua.

