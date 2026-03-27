Restricție drastică la trecerea „ocazională” a frontierei cu țigări pentru uz personal

Cantitatea de țigări pe care o persoană le va putea introduce în țară din alt stat va fi limitată drastic printr-un ordin comun al ANAF și Vămii. Potrivit informațiilor Profit.ro, în prezent este înaintată propunerea ca o persoană să mai poată introduce în țară maximum 800 de țigări (în general echivalentul a 4 cartușe sau 40 de pachete) într-un interval de 40 de zile, ceea ce ar însemna o medie de 1 pachet pe zi.

Limita este apreciată de autorități ca fiind una rezonabilă, având în vedere că tranzitul de acest tip ar trebui să fie doar pentru uz personal și nu pentru comerț ilicit, pe care statul vrea să îl combată, în special la granița cu Bulgaria.

Fenomenul de „micro-contrabandă”, pe care vrea să îl combată Guvernul prin această limitare, implică traversări frecvente ale frontierei interne a Uniunii Europene, în special la granița româno-bulgară, de către persoane care introduc cantități de produse accizabile, țigări în acest caz, declarate pentru uz personal, dar care, în realitate, sunt destinate comercializării ilegale.

