Trafic blocat pe mai multe bulevarde din centrul Bucureștiului pentru sfințirea Catedralei Naționale – HARTĂ

Circulația pe Bulevardul Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției, va fi blocată duminică, 26 octombrie, între orele 00.00 și 22.00 când vor avea loc evenimentele dedicate sfințirii Catedralei Naționale. De asemenea, traficul va fi blocat și pe 10 rute importante din jurul Parlamentului și al Catedralei, a anunțat Ministerul de Interne.

Instituția solicită șoferilor „să evite zona și să folosească rutele alternative indicate de Brigada Rutieră”.

Străzile unde traficul va fi blocat:

Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției (ambele sensuri);

Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului (ambele sensuri);

Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria;

Bd. Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

Str. Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului;

Str. B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur;

Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. Izvor și Str. Dr. Ion Ghiulamila;

Str. Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie;

Str. Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și Str. Sirenelor;

Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie și Str. Sabinelor.

Harta cu zonele unde traficul va fi restricționat pe 26 octombrie Foto: MAI

Sfințirea Catedralei Naționale

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, vor oficia, duminică, Slujba de Sfințire a Picturii Catedralei Naționale, în prezența a 2.500 de oficiali și a peste 8.000 de pelerini, potrivit Basilica.

În timpul Sfintei Liturghii și a slujbei de Sfințire a Catedralei Naționale vor avea acces în Catedrală numai invitații oficiali, în număr de 2.500 de persoane.

În spațiul disponibil în piațeta (esplanada) din fața Catedralei Naționale, vor asista la slujbă numai grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară, în număr de 8.000 de persoane, care vor putea urmări slujba pe ecranele special montate în proximitatea treptelor de acces în Catedrală.