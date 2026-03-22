Restricții de circulație în București pentru „Legal Half-Marathon 2026”. Pe unde nu se poate circula

Maratonul „Legal Half – Maraton 2026” are loc astăzi, 22 martie, între 07:00-14:00. Cu această ocazie, sunt impuse o serie de restricții de circulație în centrul Capitalei, anunță Brigada Rutieră București.

Programul curselor este următorul:

Între 07:00-13:45 vor avea loc cursele „Semimaraton 21 km”; „Semimaraton Ștafetă 4×5,25 km”: „Cursa de 10 km” și „Cursa de 3 km”. Acestea se vor desfășura pe următorul traseu:

START din Bd. Unirii (Tribunalul București) – Piața Unirii – întoarcere 180 de grade (fără afectarea traficului în intersecție) – Bd. Unirii – Biblioteca Națională – Bd. Mircea Vodă – întoarcere Pasaj Mărășești – Bd. Unirii – Piața Alba Iulia – Bd. Decebal – Str. Delea Nouă – întoarcere pe Bd. Decebal – FINISH Tribunalul București.

Între 12:00-13:00 va avea loc „Cursa Copiilor”. Traseul va fi: Bd. Unirii, segmentul de drum cuprins între Piața Unirii și Str. Traian. Între orele 13:00-14:00 va avea loc festivitatea de premiere în fața Tribunalului București.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, se vor institui restricții de circulație începând cu ora 07:00, pe traseul menționat mai sus și pe străzile care acced în acesta.

Rute ocolitoare

Șoferii din Capitală au la dispoziție și o serie de rute ocolitoare pe care le pot folosi pe perioada restricțiilor.

Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Piața George Coșbuc – Bd. Regina Maria – Splaiul Unirii;