Restricții la irigații, după ce Dunărea a atins cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. „Tendință de scădere pentru următoarele 4-5 zile”

Dunărea a atins astăzi cel mai mic debit istoric din ultimii 30 de ani, 1.750 mc/s, și are o tendință de scădere pentru următoarele 4-5 zile, urmând să ajungă la 1.700 mc/s, conform prognozei de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, a anunțat joi Administrația Națională Apele Române.

Debitul de astăzi la Baziaș este comparabil cu valoarea minimă înregistrată în 2003, când Dunărea atingea debitul de 1650 mc/s, potrivit Apelor Române. Cel mai mic nivel a fost consemnat în 1985, când Dunărea avea 1.400 mc/s la intrarea în țară.

„În prezent, din acest motiv, pe sectorul Călărași-Cernavodă, au fost impuse restricții la folosințe (irigații), respectiv treapta III de restricții, care înseamnă furnizarea apei cu debite reduse pentru irigații”, spun reprezentanții Apelor Române.

De luni este prognozată o tendință de creștere.

„Începând de luni, 20 iulie, datorită precipitațiilor prognozate în bazinul hidrografic al Dunării, debitul Dunării la intrarea în țară va avea o tendință de creștere și va ajunge la 1900 mc/s”, mai scrie în comunicatul instituției.

Nivelurile scăzute ale Dunării au provocat probleme și în Ungaria, afectând sectorul turistic.

Administrația Națională Apele Române a precizat, de asemenea, că „fenomenele de înflorire algală se pot amplifica” pe fondul temperaturilor ridicate și al scăderii de nivel pe Dunăre.

„Pentru a preveni pe cât posibil impactul reducerii debitelor Dunării din această perioadă, Administrația Națională «Apele Române» și Hidroelectrica au început evacuări de debite controlate pe acumulările de pe Olt (Hidroelectrica) și Argeș (Apele Române Argeș-Vedea) în vederea menținerii unor nivele minime pentru asigurarea resursei de apă necesară producerii de energie nucleară la CNE Cernavodă”, a mai declarat instituția.