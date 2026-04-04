Restricții în patru aeroporturi din Italia, din cauza lipsei de combustibil

Zborurile de pe patru aeroporturi din nordul Italiei, Milano-Linate, Veneția Marco Polo, Bologna și Treviso, vor fi vizate până la data de 9 aprilie de restricții privind aprovizionarea combustibil, din cauza „disponibilității limitate” cu care se confruntă operatorul Air BP Italia, a scris sâmbătă EFE.

Companiile aeriene au fost informate că realimentarea pentru operatorii legați contractual de Air BP Italia este supusă unor limitări.

Astfel, pentru a fi asigurată funcționarea serviciilor esențiale, a fost stabilită o ordine de prioritate a zborurilor.

Pe aeroporturile în cauză, vor avea întâietate zborurile de ambulanță aeriană, cursele de stat și rutele pe distanțe lungi.

Limite la realimentare pentru celelalte zboruri

Pentru celelalte zboruri va exista o limită maximă de combustibil per aeronavă – de 2.000 de litri la Bologna și Veneția, respectiv de 2.500 la Treviso. La Milano există, de asemenea, restricții, însă nu a fost menționat explicit niciun plafon cantitativ, notează publicația Il Sole 24 Ore.

În cazul Aeroportului Marco Polo din Veneția, avizul tehnic îi îndeamnă pe piloți „să calculeze suficient combustibil de la aeroportul anterior pentru segmentele de zbor ulterioare”, potrivit Agerpres.

Consumul mediu al unor avioane comerciale ca Airbus A320 sau Boeing 737 variază între 2.000 și 3.000 de litri de combustibil pe oră.

Sunt primele restricții care vizează realimentarea cu combustibil a avioanelor în Italia, a scris și Agenzia Nova.

Problemele se referă în special la aprovizionarea cu Jet A1, un combustibil de tip kerosen utilizat în aviația civilă și de aeronavele care operează pe aeroporturi comerciale și baze aeriene.

Restricțiile vin în contextul crizei pe care a provocat-o războiul din Orientul Mijlociu pe piața energiei. Blocajul din strâmtoarea Ormuz, unde pe timp de pace trecea aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate, a provocat turbulențe majore pe piața energiei și are efecte resimțite în toate zonele pieței de consum.