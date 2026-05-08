Restricții majore de trafic în București în acest weekend, cu ocazia unor evenimente

Traficul rutier este restricţionat, de vineri până duminică, pe mai multe bulevarde şi străzi din Bucureşti, pentru desfăşurarea unor evenimente, între care un marș în centrul Capitalei și Semimaratonul Internaţional Bucureşti, a anunţat Brigada Rutieră.

Pentru „Semimaratonul Internaţional Bucureşti 2026”, în zilele de sâmbătă şi duminică, Brigada Rutieră va restricţiona temporar traficul rutier.

Programul de sâmbătă al evenimentul este următorul:

ora 8:45, Start Cursa 10 km fotolii rulante (persoane cu dizabilităţi);

ora 9:00, Start Cursa 10 km.

Start – Bd. Libertăţii – dreapta Splaiul Independenţei – Piaţa Naţiunile Unite – dreapta Bd. Naţiunile Unite – stânga Bd. Libertăţii – stânga bretea Piaţa Constituţiei (Parchet General) – dreapta Bd. Unirii – Piaţa Alba Iulia – întoarcere 180 de grade (fără a afecta traficul auto în rond Piaţa Alba Iulia) – continuare Bd. Unirii – dreapta Bd. I.C. Brătianu – stânga Str. Halelor – continuare Splaiul Independenţei – stânga Pod. B.P. Haşdeu (fără a afecta traficul auto) – stânga Splaiul Independenţei – Piaţa Naţiunile Unite – dreapta Bd. Naţiunile Unite – stânga Bd. Libertăţii – Piaţa Constituţiei – Finish.

ora 11:45, Start Fun Run 2,5 km fotolii rulante (persoane cu dizabilităţi);

ora 12:00, Start Fun Run 2,5 km.

Start – Bd. Libertăţii – dreapta Splaiul Independenţei – Piaţa Naţiunile Unite – continuare Splaiul Independenţei – dreapta Bd. I.C. Brătianu – dreapta Bd. Unirii, fântâni – continuare Bd. Unirii – dreapta bretea Piaţa Constituţiei – stânga Bd. Libertăţii – Piaţa Constituţiei – Finish.

Rute ocolitoare

Brigada Rutieră recomandă următoarele rute ocolitoare:

Bd. Regina Maria – Str. 11 Iunie – Bd. Mărăşeşti – Bd. Dimitrie Cantemir – Pasajul Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Piaţa Universităţii – Bd. Carol;

Bd. Regina Maria – Bd. Tudor Vladimirescu – Şos. Panduri.

Programul de duminică, 10 mai, al evenimentului sportiv, începe de la ora 9:00, cu Start Cursa 21K & Ştafetă 21 km.

Start – Bd. Libertăţii – stânga Splaiul Independenţei – dreapta Pod B.P. Haşdeu (fără a afecta traficul din intersecţie) – continuare Str. B.P. Haşdeu – continuare Str. Vasile Pârvan – Str. Berzei – Str. Buzeşti – Piaţa Victoriei – stânga Şos. Pavel D. Kiseleff, până la Piaţa Arcul de Triumf – întoarcere 180 de grade (fără a afecta traficul din intersecţie) – continuare pe Şos. Pavel D. Kiseleff – Calea Victoriei – dreapta Str. Ştirbei Vodă – stânga Str. Ion Câmpineanu – dreapta Calea Victoriei – Piaţa Naţiunile Unite – dreapta Bd. Naţiunile Unite – stânga Bd. Libertăţii – stânga pe breteaua Piaţa Constituţiei (Parchetul General) – dreapta Bd. Unirii – Piaţa Alba Iulia – dreapta Bd. Decebal – Piaţa Muncii- Bd. Basarabia – întoarcere 180 de grade la intersecţia cu Bd. Chişinău (fără a afecta traficul din intersecţie) – continuare pe Bd. Basarabia – Piaţa Muncii – Bd. Decebal – dreapta Bd. Unirii – dreapta bretea Piaţa Constituţiei (Ministerul de Justiţie) – stânga Bd. Libertăţii – Finish.

Pentru buna desfăşurare a evenimentului sportiv, circulaţia rutieră va fi restricţionată pe traseele de desfăşurare:

Vineri, ora 8:00 – duminică, ora 23:59 pe Bd. Libertăţii (între bretelele din Piaţa Constituţiei, sensul dinspre Calea 13 Septembrie către Bd. Naţiunile Unite) – amenajare zona Finish.

Vineri, ora 17:00 – duminică, ora 16:00, pe Bd. Libertăţii (ambele sensuri dintre Splaiul Independenţei şi Bd. Naţiunile Unite) – amenajare zona Start;

Sâmbătă, între orele 7:30 – 15:00 (traseu 10Km&Fun Race);

Duminică, între orele 7:30 – 14:00 (traseu cursa de 21 km&ştafeta 21km).

Rute ocolitoare

Brigada Rutieră recomandă următoarele rute ocolitoare:

Pasajul Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Piaţa Universităţii – Piaţa Romană – Piaţa Victoriei – Bd. Aviatorilor – Piaţa Charles de Gaulle – Bd. Constantin Prezan – Piaţa Arcul de Triumf – Bd. Regele Mihai I – Piaţa Presei Libere sau Bd. Aviatorilor – Str. Nicolae Caramfil – Bd. Aerogării – DN 1;

Şos. Mihai Bravu – Pasajul Muncii – Pasajul Bucur Obor – Şos. Ştefan cel Mare;

Şos. Viilor – Şos. Progresului – Şos. Grozăveşti – Pasajul Basarab – Bd. Ion Mihalache – Piaţa Arcul de Triumf;

Şos. Bucureşti-Ploieşti – Bd. Aerogării – Str. Aviator Alexandru Şerbănescu;

Str. Barbu Văcărescu – Şos. Ştefan cel Mare – Pasajul Bucur Obor – Şos. Mihai Bravu – Pasajul Muncii – Şos. Mihai Bravu – Calea Vitan – Şos. Vitan Bârzeşti – Şos. Olteniţei;

Bd. Regina Maria – Str. 11 Iunie – Bd. Mărăşeşti – Bd. Dimitrie Cantemir – Pasajul Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Piaţa Universităţii – Bd. Carol I;

Şos. Nicolae Titulescu – Pasajul Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara – Şos. Ştefan cel Mare;

Pasajul Basarab – Bd. Banu Manta – Bd. Ion Mihalache – Bd. Alexandru Averescu – Piaţa Arcului de Triumf – Bd. Constantin Prezan – Calea Dorobanţi – Şos. Ştefan cel Mare.

Alte zone cu restricții de trafic

Sâmbătă şi duminică, între orele 10:00 – 23:00, se va desfăşura evenimentul „Bucharest Food Truck Festival”, pe Şos. Pavel D. Kiseleff.

Astfel, de vineri, ora 20:00, până luni, ora 6:00, se va restricţiona traficul rutier pe Şos. Pavel D. Kiseleff, segmentul de drum cuprins între Str. Arh. Ion Mincu şi Piaţa Victoriei, fără afectarea intersecţiilor, precum şi pe Str. Monetăriei, cu devierea traficului pe arterele adiacente.

De asemenea, de joi şi până luni, va fi restricţionat accesul în alveolele de pe Şos. Kiseleff.

Brigada Rutieră recomandă ca rute alternative:

Şos. Pavel D. Kiseleff – Arcul de Triumf – Bd. Constantin Prezan – Piaţa Charles de Gaulle – Bd. Aviatorilor – Piaţa Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piaţa Romană – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piaţa Universităţii – Bd. I.C. Brătianu – Piaţa Unirii – Splaiul Independenţei;

Şos. Pavel D. Kiseleff – Arcul de Triumf – Str. Alexandru Constantinescu – Bd. Ion Mihalache – Str. Buzeşti – Str. Berzei.

Marș pro-Europa de 9 mai

În același timp, sâmbătă, 9 mai, de Ziua Europei, este anunțat un marș pro-Europa, cu ocazia Zilei Europei.

Adunarea publică va avea loc următorul program: