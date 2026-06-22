Rețea de evaziune în sectorul de food delivery, destructurată de Fisc. Zeci de firme implicate și un prejudiciu de peste 23.000.000 lei

O rețea de evaziune fiscală alcăuită din peste 50 de societăți utilizate pentru eludarea obligațiilor fiscale în sectorul serviciilor de livrare la domiciliu a fost depistată și destructurată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), conform unui comunicat transmis luni de Fisc.

Începând din 2023, rețeaua crease un un mecanism de fraudare prin care veniturile obținute din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe societăți comerciale, cu scopul de a ascunde beneficiarii reali ai sumelor încasate și de a diminua obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, au descoperit inspectorii ANAF Antifraudă.

„Prejudiciul estimat depășește 23 milioane de lei și este reprezentat de impozit peprofit, TVA și contribuții salariale sustrase de la declarare și plată”, a precizat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în comunicatul de luni.

Fiscul spune că structura evazionistă era organizată „pe cinci paliere de societăți create și utilizate pentru disimularea traseului banilor și diminuarea obligațiilor fiscale”.

„Schema frauduloasă era structurată pe cinci paliere de societăți, pentru ca încasările provenite din activitatea de livrare să fie transferate succesiv până la pierderea trasabilității beneficiarilor reali. Circuitul era conceput astfel încât fondurile să fie îndepărtate de societățile care generau veniturile și să fie retrase ulterior în numerar, în timp ce obligațiile fiscale erau diminuate prin utilizarea unor societăți fără activitate economică reală și prin deducerea nelegală de TVA”, mai notează ANAF.

„Caracteristicile unor entități de tip «fantomă»”

Potrivit inspectorilor, adrese din Timișoara și București au fost folosite „în mod repetat ca domicilii fiscale pentru numeroase societăți implicate, fără existența unei activități economice reale la respectivele locații”.

„Verificările efectuate au relevat că aceste societăți prezentau caracteristicile unor entități de tip «fantomă», fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea fluxurilor financiare și crearea unei aparențe de legalitate a operațiunilor derulate”, conform comunicatului.

ANAF spune că societăți fără capacitate economică reală au emis documente fiscale care au fost folosite „de beneficiari pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conținut economic și obținerea unor avantaje fiscale necuvenite”.

„Verificările au mai relevat totodată faptul că o parte semnificativă a activității delivrareafost desfășurată prin intermediul a sute de persoane care nu figurauînregistratecucontracte individuale de muncă, contribuind astfel la prejudicierea suplimentarăabugetului de stat prin neplata impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii”, a mai declarat ANAF.