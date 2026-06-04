Rețea de mașini de lux furate din UE și clonate în România: DIICOT face zeci de percheziții

Procurorii DIICOT Ploiești și polițiștii din Prahova efectuează joi 30 de percheziții în Capitală și în mai multe județe, într-un dosar de înșelăciune și fals ce vizează o grupare care vindea online autoturisme de lux sustrase din Spania și Austria, cu un prejudiciu de peste 800.000 de euro.

Descinderile au loc în județele Prahova, Ialomița, Argeș, Teleorman, Bistrița-Năsăud și în municipiul București. Perchezițiile vizează atât domiciliile unor persoane fizice, cât și sediile unor societăți comerciale, potrivit IPJ Prahova, citat de Agerpres.

Dosarul penal este deschis pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Gruparea de criminalitate organizată s-a constituit și a acționat în perioada 2024 – iunie 2026. Sub conducerea liderului, membrii rețelei aveau ca scop obținerea unor importante beneficii financiare din vânzarea mașinilor de lux furate.

„Autoturismele țintă ar fi fost sustrase, fie prin descuiere electronică, duplicat chei sau relay attack, fie obținute prin înșelăciune și transportate în România sau în statele vecine, unde s-ar fi realizat modificarea elementelor de identificare și gravarea unei noi serii corespunzătoare unui autoturism «curat», de aceeași marcă, culoare și an de fabricație (clone)”, precizează anchetatorii

Pentru a introduce mașinile pe piață, suspecții foloseau ca documente de proveniență blancuri ale unor acte originale aduse din Spania și Austria, pe care falsificau doar datele nou transcrise.

Ulterior, autovehiculele clonate erau prezentate la diverse puncte de lucru ale Registrului Auto Român (RAR). Pe baza documentelor eliberate de instituție, mașinile erau înmatriculate oficial și scoase la vânzare, preponderent pe rețelele de socializare, către cumpărători de bună-credință.

Doar pe parcursul unui singur an, în perioada 2024-2025, grupul infracțional a prejudiciat mai multe persoane vătămate cu o sumă care depășește 800.000 de euro. Plata se realiza cash sau prin transfer bancar, iar banii erau împărțiți între membrii grupării prin intermediul unor interpuși din familie sau din anturajul apropiat.

Toate persoanele suspecte au fost conduse pentru audieri la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești.