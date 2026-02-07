Rețea de spălare a banilor, destructurată după o anchetă a autorităților române și franceze. Peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români

Un grup infracţional care se ocupa cu spălarea banilor, înfiinţat de patru români încă din 2018, a fost destructurat, după o cooperare între autorităţile judiciare din România şi Franţa, potrivit News.ro. Suspecţii au înfiinţat mai multe entităţi comerciale în Franţa, prin conturile cărora au trecut 300 de milioane de euro, bani proveniţi din comiterea mai multori tipuri de infracţiuni. În România au fost arestate patru persoane, alte 9 fiind arestate în Franţa.

„Polițiștii (…) au pus în aplicare, la data de 3 februarie 2026, 10 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Satu Mare, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, transportul, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc şi mare risc, spălarea banilor, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”, arată, vineri seară, IGPR şi DIICOT, în comunicate de presă.

Acuzațiile procurorilor

Potrivit surselor citate, începând cu anul 2018, patru persoane, cetăţeni români, au constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul obţinerii de importante beneficii materiale din spălarea unor sume de bani provenite din infracţiuni.

„Membrii ar fi înfiinţat mai multe entităţi juridice de tipul antreprenor individual şi societăţi pe acţiuni simplificate (O.D.G.), pe teritoriul Franţei, societăţi prin intermediul cărora ar fi preluat, în schimbul unor comisioane, importante sume de bani, obţinute din traficul de droguri de risc şi mare risc, pe care le-ar fi transferat prin mai multe conturi bancare ale unor firme, controlate de gruparea de criminalitate organizată, astfel încât să le disimuleze provenienţa ilicită. Totodată, membrii grupării ar fi creat un circuit financiar fictiv în cadrul căruia ar fi facturat nereal prestări servicii între diverse entităţi juridice de pe teritoriul Uniunii Europene în scopul schimbării destinaţiei unor fonduri financiare, existente în patrimoniul firmelor, cu consecinţa imediată a diminuării bazei impozabile aferentă calculării taxelor şi impozitelor datorate Bugetului Uniunii Europene şi implicit în denaturarea rezultatelor financiare ale firmelor implicate”, se arată în comunicate.

Cercetările au arătat că, prin conturile bancare ale entităţilor juridice implicate s-au derulat transferuri bancare de peste 300.000.000 de euro, iar o parte din aceste sume de bani au fost reintroduse în circuitul comercial pentru a se ascunde provenienţa lor, fiind investite în bunuri imobiliare din Cluj-Napoca, Bucureşti şi Satu Mare, imobile achiziţionate pe numele altor persoane din anturajul grupului infracţional organizat.

„În urma percheziţiilor efectuate de către poliţişti, la data de 3 februarie 2026, au fost descoperite şi ridicate documente, laptopuri, medii de stocare a datelor, bijuterii, 4 ceasuri purtând numele unei mărci de lux, peste 23.000 de euro, suma de 65.700 de euro formată din bancnote susceptibil a fi contrafăcute, precum şi alte mijloace de probă. Au fost puse în aplicare mandate europene de arestare emise pe numele a 4 dintre persoane, cetăţeni români, la data de 4 februarie 2026, judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţilor de Apel Oradea şi Bucureşti dispunând măsura arestării preventive a acestora”, a mai precizat IGPR.

În urma cooperării cu poliţiştii francezi, s-a stabilit că membrii grupării erau sprijiniţi în activitatea infracţională de alte 3 persoane, cetăţeni români.

„Concomitent cu acţiunea desfăşurată pe teritoriul României, autorităţile franceze au pus în aplicare 15 mandate de percheziţie domiciliară şi au dispus arestarea preventivă a altor 9 persoane cercetate”, se arată în comunicat.