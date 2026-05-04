Rețeaua Medicală HIPOCRAT marchează 30 de ani de activitate si oferă la aniversare 30% discount

Rețeaua Medicală HIPOCRAT aniversează, în această lună, 30 de ani de activitate, marcând trei decenii de investiții continue în servicii medicale, tehnologie și extinderea rețelei. De la o clinică cu câteva cabinete până la o infrastructură medicală complexă, HIPOCRAT deservește astăzi peste 200.000 de pacienți anual.

Fondat ca un business de familie și dezvoltat exclusiv prin autofinanțare, HIPOCRAT a fost construit în jurul unei viziuni clare: medicina trebuie să fie accesibilă, precisă și orientată către pacient. Planul de dezvoltare a fost gândit și implementat direct de către fondatorul si directorul general, Dr Shekhel Nawshar , medic cardiolog, care a pus bazele unui model medical centrat pe nevoile reale ale pacientului.

De la începuturi modeste la o rețea medicală consolidată

În 1996, HIPOCRAT lua naștere in, sectorul 2 al capitalei, cu primul spațiu în care a prins contur o inițiativă medicală bazată pe pasiune și dedicare. O parte dintre cadrele medicale din acea perioadă fac parte și astăzi din echipa HIPOCRAT, reflectând stabilitatea și continuitatea unei organizații construite în timp.

In cei 30 ani de activitate, rețeaua medicala HIPOCRAT a crescut an de an cu noi centre medicale ( ambulatorii de specialitate, spitalizare de zi si continua, baze de tratament si recuperare medicala), laboratoare de analize medicale, centre de imagistica de înaltă performanta si servicii de ambulanta, ajungând la 12 locații. Toate acestea creează un sistem medical propice abordării multidisciplinare pentru diagnosticare și tratament.

Investiții constante în tehnologie medicală

Dezvoltarea HIPOCRAT a fost susținută constant prin reinvestirea profitului în echipamente medicale de ultimă generație. Rețeaua utilizează tehnologii avansate de diagnostic, inclusiv CT și RMN asistate de inteligență artificială, echipamente moderne necesare tuturor specialităților medicale, care contribuie la realizarea unor investigații rapide și precise. Laboratoarele proprii, complet echipate și acreditate, permit realizarea analizelor medicale într-un timp optim, susținând un parcurs medical integrat, de la diagnostic la tratament și monitorizare.

O relație construită în timp

De-a lungul celor 30 de ani, HIPOCRAT a devenit un partener de încredere pentru generații întregi de pacienți. De la bunici la nepoți, relația construită în timp se bazează pe continuitate, profesionalism și acces la servicii medicale de calitate.

„HIPOCRAT a crescut organic, pas cu pas, fără compromisuri în ceea ce privește actul medical. Pentru noi, acești 30 de ani înseamnă responsabilitate față de pacienți și angajamentul de a continua să investim în servicii medicale moderne și accesibile”, a declarat Directorul General HIPOCRAT.

Planuri de dezvoltare

Rețeaua Medicală HIPOCRAT are în plan, pentru următorii 5 ani, extinderea prin deschiderea de noi centre medicale și diversificarea serviciilor existente, cu accent pe inovație, digitalizare și creșterea accesului pacienților la investigații performante.

Campanie aniversară: „30 de ani de HIPOCRAT”

Cu aceasta ocazie, in luna mai, HIPOCRAT lansează campania „30 de ani de HIPOCRAT”, dedicată pacienților. În cadrul acesteia, fiecare pacient va beneficia de un discount de 30% la consultatiile de specialitate, din cadrul rețelei medicale! HIPOCRAT oferă servicii integrate de diagnostic, tratament și prevenție, combinând expertiza medicală cu tehnologia modernă.

