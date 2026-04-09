Rețetă de pască pentru Paște. Ingrediente și mod de preparare pască fără aluat

De la nicio masă de Paște nu lipsește pasca. Asta pentru că este un desert tradițional, delicios datorită umpluturii cu brânză și stafide și care nu necesită un timp îndelungat petrecut în bucătărie.

Pasca este un desert care nu oferă bătăi de cap celor care îl prepară, timpul de pregătire fiind de aproximativ o oră. Iată cum prepari o pască fără aluat delicioasă pentru masa de Paște, cu puține ingrediente.

Ingrediente pască fără aluat

1 kg brânză de vaci slabă;

7 ouă;

250 grame de zahăr;

50 grame de griș;

6 plicuri de zahăr vanilinat;

o esență de rom;

coaja de la o lămâie;

un praf de sare;

100 grame de stafide.

Mod de preparare pască fără aluat

Pasca este printre deserturile care nu te vor ține mult timp în bucătărie! Este foarte ușor de preparat: trebuie să ai toate ingredientele necesare la îndemână și într-o oră ai pe masa de Paște un desert tradițional.

Pentru că prepararea propriu-zisă nu durează mult, primul pas este să preîncâlzești cuptorul la 180 de grade.

Apoi, într-un bol încăpător amestecă cu mixerul ouăle cu zahărul și pliculețele de zahpr vanililat până devin ușor spumoase. Adaugi și brânza de vaci și omogenizezi bine cu o lingură de lemn.

Acum este momentul să adaugi esențele care vor da aromă pascăi: coaja de lămâie și esența de rom. După ce ai amestecat bine, încorporezi în compoziție și grișul.

La final, adaugi și stafidele și amesteci bine. Bineînțeles, acest pas este complet opțional.

Toarnă compoziția de pască într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și bag-o la cuptorul deja preîncălzit aproximativ 40-50 de minute până se rumenește ușor deasupra.

După ce ai scos-o din cuptor, asigură-te că o lași să se răcească de tot înainte de servire.