Rețeta Netflix. Detaliul care schimbă radical cum se fac filmele azi, dezvăluit de doi actori de succes

Felul în care publicul consumă filmele acasă schimbă regulile industriei, iar platformele de streaming cer acum alt tip de construcție narativă, spun actorii Matt Damon și Ben Affleck, care au vorbit într-un podcast despre presiunea de a capta atenția spectatorilor încă din primele minute ale unui film produs pentru Netflix.

Matt Damon și Ben Affleck au apărut recent în podcastul Joe Rogan Experience pentru a-și promova noul film polițist de acțiune „The Rip” (Tentația Corupției), produs de Netflix, iar cei doi prieteni și colaboratori de lungă durată au vorbit despre felul în care platforma schimbă modul în care sunt făcute filmele, notează Variety.

Matt Damon a explicat că publicul acordă „un nivel foarte diferit de atenție” unui film văzut acasă, comparativ cu experiența din sala de cinema, iar acest lucru se reflectă direct în cerințele platformei privind structura poveștii.

„Oamenii stau pe telefon în timp ce se uită”

Actorul a mai spus că există discuții în culise despre reluarea intrigii „de trei sau patru ori în dialog”, pentru a ține cont de faptul că mulți spectatori stau pe telefon în timp ce se uită la film.

„Modul standard în care am învățat să facem un film de acțiune era, de obicei, cu trei momente-cheie: unul în primul act, unul în al doilea și unul în al treilea”, a explicat Damon. „Cei mai mulți bani îi investeai în cel din actul al treilea. Acela era finalul. Iar acum vin și spun: «Putem avea unul mare chiar în primele cinci minute? Vrem ca oamenii să rămână». Și n-ar fi rău dacă ați relua intriga de trei sau patru ori în dialog, pentru că oamenii stau pe telefon în timp ce se uită.”

Ben Affleck: „Nu e singura rețetă de succes”

Affleck a intervenit apoi, spunând că formula promovată de platformă pentru conținut de succes nu este singura posibilă, și a dat ca exemplu recentul serial Adolescence, lansat de Netflix.

„Dar apoi te uiți la Adolescence și nu face nimic din prostiile astea”, a spus Affleck. „Și e al naibii de bun. E și întunecat. E tragic și intens. E despre un tip care află că fiul lui e acuzat de crimă. Sunt cadre lungi filmate din spate, cu ceafa personajelor. Se urcă în mașină, nu spune nimeni nimic.”

În timp ce Damon a spus că producții precum Adolescence sunt „mai degrabă excepții”, Affleck a susținut că serialul „demonstrează că nu trebuie să faci” aceste artificii specifice Netflix pentru a mulțumi publicul.

Netflix a făcut o excepție pentru „The Rip”

Netflix și-a dorit atât de mult să obțină drepturile de difuzare a „The Rip” încât a făcut un compromis de la regulile sale de remunerație care putea fi obținut probabil doar de doi actori de calibrul lui Matt Damon și Ben Affleck.

Într-un acord fără precedent cu Netflix, cei doi actori-producători au majorat remunerațiile pentru toți membrii echipei de producție ai filmului, un thriller care a avut premiera vinerea aceasta.

The New York Times a relatat înainte de lansarea filmului că toate cele 1.200 de persoane implicate în producție vor primi un bonus unic, dacă filmul va avea audiențe bune pe platforma de streaming, care, în mod obișnuit, plătește distribuția și echipa doar printr-un onorariu inițial.

„Din experiența noastră, fiecare persoană care lucrează la acest film – este cea mai colaborativă dintre toate formele de artă” – este vitală, a declarat pentru revista Variety Affleck, în vârstă de 53 de ani, la avanpremiera de la New York a „The Rip”. „Toată lumea este esențială”, a subliniat el.

„Fiecare persoană care a lucrat la el ar trebui să beneficieze de pe urma lui”, a declarat și Damon, în vârstă de 55 de ani.

„«The Rip» îi urmărește pe Damon și Affleck în rolul unor parteneri de poliție din Miami, care ajung într-o situație delicată după ce echipa lor descoperă 24 de milioane de dolari ascunși într-o casă conspirativă. Obligați de lege să numere banii înainte de a părăsi locul, polițiștii și colegii lor trebuie să supraviețuiască nopții – și unii altora”, scrie în descrierea oficială publicată de Netflix pentru film.