Retragerea trupelor americane din Europa, pregătită de șeful Pentagonului, oprită înainte să fie anunțată. Ce s-a schimbat

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, plănuia să anunțe reduceri suplimentare semnificative ale trupelor ameriane din Europa la summitul NATO care a avut loc pe 18 iunie la Bruxelles. Secretarul de stat Marco Rubio a aflat de plan și l-a blocat, dezvăluie Wall Street Journal.

SUA au aplicat deja în ultimul an reduceri de trupe, printre care anularea desfășurării unei brigăzi în Polonia și retragerea a unei brigăzi de infanterie din România.

Rămas fără anunțul dorit, Pete Hegseth a anunțat în schimb că SUA va face timp de șase luni o analiză privind prezența trupelor americane în Europa.

Hegseth le-a spus miniștrilor apărării din țările NATO că va analiza „poziția strategică fundamentală a Americii și prezența sa militară în Europa” și a avertizat că evaluarea va identifica câștigători și perdanți clari printre cele 32 de state membre ale alianței. „Este o revizuire la care unele țări vor pica, iar altele vor trece cu brio”, a declarat el.

Hegseth a încadrat revizuirea în ceea ce administrația Trump a denumit NATO 3.0, un cadru politic care urmărește transferul responsabilității principale pentru apărarea non-nucleară a Europei către aliații europeni.

Hegseth a profitat, de asemenea, de vizita sa la Bruxelles pentru a critica aliații europeni pentru ceea ce a descris drept un refuz „rușinos” de a acorda forțelor americane acces la bazele militare pentru operațiuni împotriva Iranului.

Spania, în special, a refuzat să permită utilizarea bazelor sale pentru operațiunile SUA împotriva Iranului.

În schimb, România a autorizat solicitarea Statelor Unite de a trimite în România trupe suplimentare, avioane de realimentare și echipamente de monitorizare. De asemenea, Marea Britanie a permis utilizarea uneia din bazele sale.

Viziuni diferite în administrația republicană

Blocarea propunerii inițiale a lui Hegseth de către Rubio și alți înalți oficiali relevă o linie de fractură semnificativă în cadrul administrației Trump cu privire la ritmul și amploarea retragerii SUA din Europa, potrivit Wall Street Journal.

În timp ce Hegseth a insistat în mod constant pentru reduceri mai rapide și mai drastice, alți oficiali de la vârful administrația consideră că o retragere bruscă este un risc diplomatic și strategic prea mare.

Inclusiv în Congres, aleși republicani au inclus prevederi în proiectul de lege privind autorizarea apărării naționale pentru 2027, menite să împiedice reduceri suplimentare ale efectivelor militare în Europa.

Planurile americane au loc în ciuda faptului că numeroși aliați europeni și-au crescut cheltuielile cu apărarea pentru a răspunde nemulțumirilor lui Donald Trump.

Membrii europeni ai NATO și Canada au investit împreună 574 de miliarde de dolari în apărare în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 20% în termeni reali față de 2024.

La summitul NATO din 2025 de la Haga, statele membre s-au angajat să crească cheltuielile de apărare la 5% din produsul intern brut până în 2035, din care 3,5% vor fi alocați nevoilor esențiale de apărare.