BREAKING NEWS Statele Unite vor retrage „mii de soldați” din România, scrie presa ucraineană citând informații din SUA / Câți militari americani sunt în România

Administrația Donald Trump este pe cale să retragă „mii de soldați” americani din România, scrie publicația ucraineană Kyiv Post, citând trei oficiali americani și europeni care cunosc subiectul.

Informații privind posibila retragere a unor forțe ale SUA de pe flancul estic au mai apărut și în primăvară, când s-a presa americană a scris că Pentagonul ia în calcul retragerea a până la 10.000 de militari din mai multe țări, inclusiv România.

Potrivit celor trei surse ale Kyiv Post, cea mai veche publicație ucraineană de limba engleză din Ucraina (fondată în 1995), administrația Trump a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare.

Oficialii, care au solicitat să rămână anomimi deoarece nu sunt autorizați să dezvăluie discuțiile interne înainte de anunțul oficial, au afirmat că reducerea trupelor nu ar trebui să depășească „mai mult de un batalion”.

Un batalion în armata SUA variază de la câteva sute de militari la 1.000, în funcție de unitate și specializare.

Sursele Kyiv Post au insistat că această măsură nu va avea „un impact semnificativ asupra operațiunilor SUA în regiune”.

S-a discutat și o retragere din Polonia, dar a rămas doar România

Potrivit publicației citate, discuțiile interne au luat inițial în considerare reduceri de trupe atât în România, cât și în Polonia, dar decizia finală a vizat doar România.

Motivul reducerilor este legat de o inițiativă mai amplă a Pentagonului de a concentra resursele din emisfera occidentală și de a contracara mai bine China în Pacific.

Cu toate acestea, pentru o regiune care încă se confruntă cu consecințele invaziei rusești la scară largă în Ucraina, momentul este considerat de unii ca fiind precar, scrie Kyiv Post. Colonelul în retragere al armatei americane Richard Williams, fost director adjunct al diviziei de investiții în apărare a NATO, a declarat marți pentru publicația citată că „nu există un motiv evident sau tactic pentru retragerea brigăzii NATO din România”.

Într-o asigurare importantă pentru unul dintre cei mai fideli aliați europeni ai Americii, președintele Trump s-a întâlnit recent cu noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, și i-a garantat că trupele americane nu vor fi reduse în Polonia.

În timpul întâlnirii, Trump ar fi spus că SUA „nici măcar nu s-au gândit” să retragă soldații din țară, subliniind: „Suntem alături de Polonia până la capăt”.

Mai mult Donald Trump a spus la începutul lunii septembrie că Statele Unite și-ar putea crește prezența militară în Polonia, promițând că va asigura apărarea ei, declarațiile fiind făcute în timpul unei întâlniri la Casa Albă cu Karol Nawrocki.

Câți soldați americani sunt România

În momentul de față, în România sunt în misiune aproximativ 2.000 de militari americani. Cel mai mare detașament, de peste 1.500 de militari, este staționat la baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

La baza de la Deveselu sunt circa 200 de militari care operează scutul antirachetă Aegis Ashore, în timp ce la baza aeriană de la Câmpia Turzii sunt alți peste 100 de militari.

Aproximativ 80.000 de soldați americani sunt staționați în Europa, afirma în aprilie NBC, scriind că posibila retragere care se discuta atunci îi viza pe cei 20.000 de militari pe care administrația lui Joe Biden i-a desfășurat în 2022 pentru a consolida apărarea țărilor de la granița cu Ucraina, după invazia rusă.

