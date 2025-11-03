Revirimentul vânzărilor Tesla în Europa a durat doar o lună. Impactul „factorului Musk”

Vânzările automobilelor Tesla s-au prăbușit în luna octombrie într-o serie de țări europene, precum Spania, Olanda și țările nordice, semn că dificultățile producătorului american în Europa continuă. Tesla anunțase în septembrie o creștere a vânzărilor pe anumite piețe europene, după o scădere constantă în cursul anului din cauza concurenței noilor modele de automobile electrice, informează Reuters.

Înmatriculările de automobile Tesla noi în luna octombrie au scăzut cu 89% în Suedia, 86% în Danemarca, 50% în Norvegia, 48% în Olanda și în Spania cu 31%, deși vânzările la nivel mondial de automobile electrice sau hibride au crescut cu 119%. Totuși, în Franța au crescut vânzările Tesla pentru a doua oară consecutiv.

Scăderea din Norvegia a venit după mai multe luni de creștere pe o piață în care aproape toate mașinile noi vândute sunt electrice, iar Tesla este principalul producător de pe piață.

Scăderea vânzărilor Tesla din Europa are loc pentru că producătorul are un număr limitat de modele, deja vechi, într-o perioadă în care producătorii consacrați și concurenții din China lansează modele electrice noi într-un ritm alert. În primele nouă luni ale acestui an, vânzările Tesla au fost cu 28,5% mai mici față de aceeași perioadă a anului 2024.

Compania s-a confruntat și cu ostilitatea unor consumatori europeni față de Elon Musk, care a contribuit la victoria în alegerile prezidențiale a lui Donald Trump și a sprijinit partide europene de extremă-dreapta.

„Cumpărătorii au alegeri mai vaste ca oricând, cu un influx de mașini electrice de la producătorii vechi și de la nou veniții ambițioși din China. Tesla nu mai are piața doar pentru sine și asta se vede în vânzările din Europa”, a declarat Ginny Buckley, șefa site-ului Electrifying.com.

În Danemarca, Tesla a fost depășită de mărcile chinezești BYD, Xpeng și Geely’s. În Spania, cele 393 de Tesla vândute în octombrie au fost surclasate de SAIC – 3.725 mașini, BYD – 2.806, Chery’s – 1.433 și Jaecoo – 974.

În Suedia, Tesla a vândut doar 133 de vehicule, fiind depășită până și de producătorul de mașini de lux Porsche, cu 172 automobile. Scăderea din acest an de pe piața suedeză comparativ cu primele 10 luni ale anului trecut este de 67%.

Ciara Cook, research manager la New AutoMotive a precizat că înmatriculările unor mărci cunoscute precum Fiat, Volvo, Suzuki și Mazda au scăzut în primele nouă luni cu 15-18% pe piața UE „pe măsură ce încearcă actualizarea ofertei de vehicule menite să răspundă cererii consumatorilor”.

Însă vânzările Tesla în aceeași perioadă au scăzut cu aproape 39%. „Factorul Musk pare să contribuie la diferență”, crede Cook.