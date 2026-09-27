Revoltă în centrul Madridului, unde protestatarii au ocupat de sâmbătă seară celebra Puerta del Sol: „Cu toții suntem Maricarmen”

Criza locuințelor din Spania a luat o turnură spectaculoasă, manifestanții ocupând, începând de sâmbătă seara, o piață din Madrid pentru a cere protecție sporită pentru chiriași, după evacuarea, miercuri, a unei femei de 80 de ani, eveniment care a stârnit emoție în întreaga țară, transmite France Presse.

„Cu toții suntem Maricarmen”, „Nici o altă Maricarmen”: în Puerta del Sol, ocupată deja în 2011 de mișcarea „Indignaților” care protestau împotriva austerității și corupției în urma crizei din 2008, referirile la Maricarmen Abascal, în vârstă de 87 de ani, sunt omniprezente.

Miercuri, imaginile cu evacuarea ei au avut efectul unui șoc în țară și au readus în prim-plan criza locuințelor din Spania, în perspectiva alegerilor parlamentare prevăzute pentru 2027.

„Vom continua pe această cale”

Cazul Maricarmen a stârnit un val de indignare și proteste în Spania, după ce bătrâna a fost evacuată din casa în care locuia de 70 de ani.

Începând de sâmbătă seară, câteva sute de manifestanți și activiști au ocupat o parte din vasta piață din centrul extrem de turistic al Madridului pentru a denunța această evacuare și, în general, pentru a cere mai multe drepturi pentru chiriași.

„Vom da viață tuturor acestor lucruri (tabăra, n.r.) (…) pentru ca locuința să înceteze să mai fie un bun de piață și să devină un bun de primă necesitate. Facem o treabă extraordinară, camarazi, și vom continua pe această cale”, a declarat duminică dimineață unul dintre organizatorii mișcării, cu megafonul în mână, în mijlocul corturilor unde numeroși militanți și-au petrecut noaptea.

„Suntem deja cu apa până la gât”

„Nu mai putem suporta. Fie se prăbușește sistemul de închiriere, fie cade guvernul”, a rezumat pe X sindicatul chiriașilor spanioli, care a îndemnat populația să se alăture taberei instalate „spontan” în Puerta del Sol, după o manifestație care a adunat sâmbătă zeci de mii de oameni pe străzile capitalei spaniole.

„A fost o noapte liniștită, plină de speranță”, a spus pentru AFP, în fața cortului alb în care și-a petrecut noaptea împreună cu alte două persoane, Sergio, în vârstă de 28 de ani, angajat al unui ONG.

„Ne-am petrecut timpul discutând despre situație, despre ce am putea face”, continuă tânărul, care a fost prezent miercuri la evacuarea lui Maricarmen Abascal.

„Vom rămâne cât va fi nevoie. În timp ce ne organizăm, apa continuă să crească, iar noi suntem deja cu apa până la gât”, concluzionează el, pentru a rezuma urgența situației, așa cum o vede el.

Cazul Maricarmen, simbol al crizei locuințelor

Abascal, care a devenit un simbol al crizei locuințelor din Spania, i-a îndemnat pe spanioli să se alăture luptei într-un mesaj video publicat online cu câteva ore înainte de manifestație.

„Ceea ce mi s-a întâmplat mie nu trebuie să se mai întâmple și altora”, a declarat Maricarmen Abascal din spitalul unde este internată pentru epuizare, în urma evacuării sale. „Acest lucru trebuie să-i încurajeze pe oameni să lupte și să contribuie la schimbarea legilor care au permis evacuarea mea”, a adăugat ea.

Abascal a fost nevoită să părăsească apartamentul în care locuia de 70 de ani după ce o companie imobiliară a cumpărat proprietatea și a majorat chiria cu 275%, ajungând la 2.650 de euro, potrivit sindicatului.

Chiriile s-au dublat în ultimii zece ani

Cazul acestei octogenare ilustrează în mod brutal criza locuințelor cu care se confruntă Spania, unde închirierile turistice pe termen scurt, precum Airbnb, și fonduri de investiții sunt acuzate că fac prețurile să crească vertiginos și că reduc oferta.

În 10 ani, prețul mediu pe metru pătrat la închiriere în țară aproape s-a dublat, ajungând la 15,1 euro/m² în luna august, potrivit portalului imobiliar Idealista. În ceea ce privește prețul de achiziție, acesta se situează acum la 2.355 de euro, o creștere de peste 50% în aceeași perioadă, conform cifrelor oficiale.

Madridul este în mod special afectat de aceste tensiuni: clasată în 2025 și 2026 pe primul loc în clasamentul mondial al orașelor preferate pentru imobiliarele de lux realizat de rețeaua Barnes, capitala spaniolă dispune de un fond de locuințe sociale atât de redus încât unele apartamente sociale sunt alocate prin tragere la sorți.

În cadrul următorului Consiliu de Miniștri, guvernul condus de socialistul Pedro Sánchez ar urma să aprobe un pachet de măsuri denumit „decretul Maricarmen”, care prevede reînnoirea automată a contractelor de închiriere și înăsprirea restricțiilor privind evacuările.

Cu toate acestea, nu este sigur că aceste măsuri vor fi adoptate de Parlament, unde guvernul lui Sánchez nu dispune de majoritate. Un proiect de lege similar a fost respins la începutul acestui an.