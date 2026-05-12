Revoltă în Partidul Laburist din Marea Britanie: zeci de parlamentari cer demisia premierului. Keir Starmer refuză să plece

Prim-ministrul Keir Starmer a ignorat marți apelurile la demisie venite din propriul partid, declarându-le miniștrilor că va „continua să guverneze”, în ciuda celor 48 de ore „destabilizatoare” marcate de cereri tot mai insistente de a stabili un calendar pentru plecarea sa.

Presiunile la adresa sa au crescut dramatic după scorul foarte prost înregistrat în alegerile locale de Partidul Laburist, care a pierdut numeroase posturi de consilieri locali.

„Țara se așteaptă ca noi să ne continuăm activitatea de guvernare”

La o reuniune a echipei sale de miniștri, Starmer, care ocupă funcția de prim-ministru de mai puțin de doi ani, a repetat că, deși își asumă responsabilitatea pentru una dintre cele mai grave înfrângeri electorale ale Partidului Laburist, nu a existat nicio mișcare oficială care să declanșeze o competiție pentru conducerea partidului.

„Ultimele 48 de ore au fost destabilizatoare pentru guvern și acest lucru are un cost economic real pentru țara noastră și pentru familii”, le-a spus Starmer miniștrilor, potrivit biroului său de la Downing Street.

„Țara se așteaptă ca noi să ne continuăm activitatea de guvernare. Asta fac eu și asta trebuie să facem ca guvern.”

Peste 80 de parlamentari laburiști i-au cerut demisia

Atitudinea sa a contrastat puternic cu pozițiile multora din Partidul Laburist.

Marți, un ministru adjunct a demisionat după ce câțiva consilieri ministeriali au părăsit, de asemenea, guvernul.

În același timp, peste 80 de parlamentari laburiști i-au cerut public să stabilească o dată a demisiei, astfel încât partidul să poată instala un nou lider în mod ordonat.

Starmer a încercat să-și consolideze poziția luni, când a promis că va acționa mai curajos și cu mai multă urgență pentru a aborda numeroasele probleme ale Marii Britanii.

El afirmase că țara nu va ierta niciodată Partidul Laburist dacă acesta ar iniția o procedură de demitere a conducerii, la doar doi ani după ce a câștigat alegerile cu o majoritate parlamentară zdrobitoare.

Un ministru, acuzat că a orchestrat lovitura împotriva lui Starmer

John McDonnell, un membru al aripii de stânga a Partidului Laburist, l-a acuzat pe Wes Streeting, secretarul pentru sănătate, că este autorul „loviturii de palat” împotriva lui Keir Starmer. El a postat acest mesaj pe rețelele sociale, marți dimineață.

„Am cerut timp pentru o discuție serioasă, fără lovituri de stat precipitate și un proces pe deplin democratic în cazul alegerilor pentru conducere. În schimb, Wes Streeting a lansat o lovitură de stat din teama unui proces democratic și în timp ce candidații sunt blocați. Predarea conducerii protejatului lui Mandelson este un cadou pentru Reform”, a spus McDonnell, cu referire la partidul lui Nigel Farrage.

Aliații lui Streeting au insistat că, deși Streeting a făcut planuri pentru o potențială competiție pentru conducere, el a spus că nu îl va provoca direct pe Starmer, și nu a făcut-o.

Streeting și fosta viceprim-ministră Angela Rayner sunt considerați cei mai probabili candidați din rândul deputaților laburiști pentru înlocuirea lui Starmer.

Primarul din Greater Manchester, Andy Burnham, se bucură și el de sprijin, dar ar trebui să devină deputat pentru a putea candida la funcția de lider, ceea ce ar implica o campanie electorală mai îndelungată.