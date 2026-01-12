Revoltele din Iran: Cel puțin 500 de oameni au fost uciși, potrivit unui ONG / Trump anunță că Teheranul „vrea să negocieze”

Protestele din Iran au provocat moartea a peste 500 de persoane, a afirmat un grup pentru drepturile omului, în timp ce Teheranul a amenințat că va ataca bazele militare americane dacă Donald Trump își va pune în aplicare amenințările de a interveni în favoarea protestatarilor, transmit Reuters și AFP.

În contextul în care clerul Republicii Islamice se confruntă cu cele mai mari demonstrații din 2022, Trump a amenințat în repetate rânduri că va interveni dacă se va recurge la forță împotriva protestatarilor.

Conform ultimelor cifre – furnizate de activiști din Iran și din afara țării – organizația pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a afirmat că a verificat moartea a 490 de protestatari și 48 de membri ai forțelor de securitate, peste 10.600 de persoane fiind arestate în două săptămâni de tulburări.

Trump: Iranul vrea să negocieze

Trump a afirmat duminică noapte că Iranul „vrea să negocieze” și că se pregătește o întâlnire cu liderii Republicii Islamice, fără a exclude opțiunile militare de intervenție ale Statelor Unite.

În declarații făcute la bordul avionului său Air Force One, președintele american a afirmat că Teheranul începe să depășească linia roșie pe care o stabilise în ceea ce privește uciderea de protestatari din cadrulacestei mișcări de o amploare fără precedent din ultimii trei ani, precizând că armata analizează „opțiuni foarte puternice”.

Trump urma să se întâlnească marți cu consilieri de rang înalt pentru a discuta opțiunile pentru Iran, a declarat duminică un oficial american pentru Reuters. Wall Street Journal a scris că opțiunile includ atacuri militare, utilizarea de arme cibernetice secrete, extinderea sancțiunilor și furnizarea de ajutor online surselor antiguvernamentale.

Trump a spus că este în contact cu liderii opoziției iraniene. El a mai spus, fără a da detalii, că liderii iranieni l-au sunat sâmbătă și vor să negocieze, și că s-ar putea să discute cu ei.

Teheranul continuă să amenințe Israelul și SUA

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a avertizat Washingtonul să nu facă „o greșeală de calcul”.

„Să fim clari: în cazul unui atac asupra Iranului, teritoriile ocupate (Israel), precum și toate bazele și navele americane vor fi ținta noastră legitimă”, a declarat Qalibaf, fost comandant al Gărzii Revoluționare iraniene.

Guvernul a decretat duminică seară trei zile de doliu național pentru „martirii rezistenței”, referindu-se în special la membrii forțelor de securitate uciși.

Președintele Massoud Pezeshkian a îndemnat populația să participe luni la o „marș de rezistență” în toată țara, pentru a denunța violențele comise, potrivit lui, de „criminali teroriști urbani”.

Televiziunea de stat a difuzat imagini cu clădiri în flăcări, printre care o moschee, precum și cortegii funerare ale unor agenți ai forțelor de ordine care au murit în revolte.

Protestele au început pe 28 decembrie ca răspuns la creșterea prețurilor, apoi s-au extins împotriva celor care guvernează din 1979, de la Revoluția Islamică.

Autoritățile iraniene au acuzat SUA și Israelul că au stârnit tulburări și au chemat la un miting național luni pentru a condamna „acțiunile teroriste conduse de Statele Unite și Israel”, a raportat presa de stat.

Fluxul de informații din Iran a fost împiedicat de o întrerupere a internetului începând de joi. Trump a declarat duminică că va discuta cu Elon Musk despre restabilirea accesului la internet în Iran prin intermediul serviciului său de sateliți Starlink.