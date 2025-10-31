Revoluția tehnologică nu poate fi ignorată, Cezar Diaconu – Country Manager Hitachi Vantara România & Moldova

Cum vedeți evoluția tehnologică, în contextul actual?



Companiile investesc în adoptarea tehnologiilor potrivite businessului lor. Într-o multitudine de produse și soluții tehnologice există abordări care se diferențiază.

Hitachi este o companie de tehnologie cu o tradiție de peste 115 ani și o misiune foarte clară: aceea de a îmbunătăți viața oamenilor prin tehnologie. Fiecare decizie importantă este analizată prin prisma valorilor preluate de la fondatorul Hitachi, Namihei Odaira: Wa (armonie), Makoto (sinceritate) și Kaitakusha-seishin (spirit inovator).

Influența culturii japoneze impactează deciziile voastre de business locale?



Da, este unul dintre diferențiatorii noștri, iar clienții și partenerii o simt din plin. Suntem a opta companie de tehnologie din lume conform cifrei de afaceri, listată la bursă din anii ’40, evident ghidată de viteza businessului de astăzi, dar care acordă o importanță deosebită colaborării pe termen lung cu clienții și partenerii de afaceri, prin implementarea valorilor de mai sus.

Suntem prezenți în peste 90 de țări, cu 150 de fabrici și peste 400.000 de angajați. În România, anul acesta am depășit borna locală a celor 2.000 de angajați, intrând astfel în top 100 de companii din acest punct de vedere. Am reușit această performanță prin creșterea susținută a businessului, dar și prin achiziții locale și globale, cum ar fi compania locală de software Fortech, dar și o parte a gigantului Thales, cu o prezență importantă în industria de tehnologie feroviară din România.

Structura locală Hitachi este reprezentată prin Hitachi Vantara, lider în infrastructură IT&C, software și servicii dedicate managementului și securității datelor; Global Logic, care oferă servicii de inginerie digitală; Hitachi Energy, lider în domeniul tehnologiei pentru industria energiei; și Hitachi Rail, furnizor de tehnologie pentru mobilitate feroviară.

Prin sinergia acestor linii de business, reușim să aducem un alt diferențiator local, punând la dispoziția clienților corporate, dar și a celor din cercetare, producție, inginerie și retail, o largă arie de expertiză pentru proiecte complexe.

Cum susțin investițiile Hitachi din România creșterea echipelor locale și dezvoltarea proiectelor tehnologice în țară?

Hitachi continuă să investească în România prin suplimentarea echipelor și accelerarea producției locale, România având un rol important pentru investițiile grupului în regiune. Totodată, ne suplimentăm eforturile în educație și vom aduce la București lideri în tehnologie și echipele lor din cadrul Hitachi, pentru a susține sesiuni educative adresate studenților.

Hitachi Vantara furnizează tehnologii pentru clienți importanți din România. Cum vedeți adoptarea AI-ului de către aceștia?



Ne bucură foarte mult să vedem interesul acestora, atât din mediul privat, cât și public. Acest interes vine și ca un rezultat al eforturilor noastre susținute de foarte mulți ani, în a prezenta tehnologii ce stau la baza acestei tranziții către AI.

Acum aproximativ 20 de ani am lansat platforma Lumada, ce avea la bază un Data Lakehouse implementat pe cel mai performant storage la acea dată, unic prin furnizarea ratei de 100% Data Availability, asupra căruia rulam tehnologii precum Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), Natural Language Processing (NLP), Computer Vision și, în final, Robotics, cu ajutorul căruia furnizam echipamente ce aveau posibilitatea de a interacționa cu lumea fizică în baza datelor procesate.

Acum, prin lansarea AI Factory, împreună cu cei de la NVIDIA, suntem aproape de clienții și partenerii noștri în drumul către optimizarea operațiunilor prin AI, cu ajutorul modelelor dezvoltate pentru foarte multe aplicabilități în business, dar și cu ajutorul infrastructurii hardware necesare.

Pentru Hitachi, este foarte important, în această cursă către adoptarea AI-ului, să urmăm valorile companiei și să investim suplimentar în soluțiile noastre, pentru a atinge performanțele necesare într-un mod cât mai eficient pentru mediu.

Hitachi Energy, ca furnizor de Power and Cooling pentru Hyperscalers, estimează triplarea consumului de energie electrică pentru Data Centers până în 2030. Astfel, Hitachi Vantara a lansat noua gamă de echipamente de stocare a datelor VSP ONE, ce vine cu cel mai eficient raport IOPS/W din lume.

Aceleași echipamente reușesc să livreze cele mai bune performanțe din industrie și să inoveze prin scalabilitate, integrarea facilă în infrastructuri eterogene – toate cu aceeași reziliență legendară cu care am obișnuit de peste 20 de ani, fiind în continuare unici prin furnizarea certitudinii de 100% Data Availability.

Articol sustinut de Ingram Micro Distribution