Revoluție în ride-sharing. Comisioanele luate de la șoferi au fost tăiate drastic de către președinte, în Indonezia

Indonezia va reduce plafonul comisioanelor pe care companiile de ride-sharing le percep șoferilor pentru fiecare cursă de la 20% la 8%, a declarat vineri președintele Prabowo Subianto la Jakarta, informează Reuters.

Prabowo a declarat că a semnat un regulament prezidențial care stă la baza noii limite maxime a comisioanelor pe care firmele de transport cu mașini la comandă le pot percepe de la șoferii parteneri.

„Cota de venituri pentru șoferi a fost majorată de la 80% la minimum 92%”, a spus el în timpul unui discurs.

Prabowo nu a precizat când va intra în vigoare regulamentul.

Pe lângă plafonul mai mic al comisioanelor, regulamentul va impune, de asemenea, companiilor de ride-sharing să ofere asigurări de sănătate și de accident, a spus Prabowo.

„Nu este corect ca voi (șoferii) să fiți cei care transpirați, în timp ce ei (deținătoriii platformelor) sunt cei care câștigă banii”, a adăugat Prabowo.

În ianuarie, Reuters a relatat în exclusivitate despre regulamentul la care se lucra și care va amenința profitabilitatea platformelor de ride-sharing în cea mai mare piață a acestora din Asia de Sud-Est.

Regulamentul va afecta firmele de transport, precum compania indoneziană de tehnologie GoTo și rivalul său cu sediul în Singapore, Grab.

Aplicațiile acestor companii sunt folosite de localnici și turiști, în special în orașe aglomerate precum Jakarta și în zone turistice precum Bali.