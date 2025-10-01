Rezerva valutară de la BNR scade cu peste 170 milioane de euro. În octombrie, vine și factura datoriei publice: 2,5 miliarde de euro

Rezervele valutare la Banca Naţională a României erau de puțin peste 65 de miliarde de euro la 1 octombrie, față de 65,18 miliarde euro la 31 august 2025, a transmis miercuri Banca Centrală.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

Intrări de 1.619 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor; alimentarea contului Comisiei Europene și altele;

Ieşiri de 1.792 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 10,77 mld. euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 septembrie 2025 au fost de 75,78 mld euro, faţă de 74,91 miliarde euro la 31 august 2025.

Plăţile scadente în luna octombrie 2025 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 2.450 milioane euro, a mai transmis Banca Națională.

Există și țări care nu țin aur în rezervele internaționale.

Țările care nu dețin aur în rezervă

Consiliul Mondial al Aurului (WGC) publică rapoarte anuale care analizează cât aur deține fiecare țară. În prezent, Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Franța, au cele mai mari rezerve de aur.

Deși băncile centrale erau dornice să scape de aurul lor în perioadele de expansiune din anii 1980 sau 1990, națiunile încep să-și crească, din nou, rezervele de aur.

Norvegia – una dintre cele mai bogate națiuni din Scandinavia și din Europa- nu deține aur în rezerve

Norges Bank a vândut lingourile de aur din rezervele de aur ale băncii centrale, cu excepția a șapte lingouri de aur rezervate pentru expoziții și a 3,5 tone de monede de aur care făceau parte din „transportul de aur” în Anglia în 1940.

Canada- o altă țară fără rezerve de aur

Canada este cea mai mare economie fără rezerve de aur. În 1980, guvernul a aplicat o politică de vânzare a aurului său.

„Lingourile de aur nu sunt considerate lichide ca, de exemplu, titlurile de valoare ale Trezoreriei SUA și, în măsura în care ar fi implicată livrarea fizică, ar putea implica costuri semnificative pentru transportul și depozitarea în siguranță”, potrivit unei declarații din 2019 a Băncii Canadei. „Ca atare, aurul nu se potrivește bine în cadrul activelor noastre.”

Croația și-a vândut aurul pentru că prețul lui este instabil și depinde de o piață imprevizibilă

Croația este a treia țară „cu venituri mari” fără rezerve de aur. Aproximativ 67% din comerțul Croației este intra-UE, Germania, Italia și Slovenia fiind principalele destinații. În ceea ce privește importurile, 77% provin din statele membre UE, în timp ce în afara UE, 5% provin din China și 3% din Bosnia și Herțegovina.

Datele din decembrie 1999 arată că Croația a deținut aproximativ 13,12 tone de aur pentru o perioadă de trei luni în 2001. Acest aur a fost primit de Croația de la Banca Reglementărilor Internaționale (BRI) ca parte a cotei sale în activele în aur ale fostului stat socialist federal Republica Federativă Iugoslavă.

După câteva luni, aurul a fost vândut. Banca centrală a explicat că această decizie a fost luată pentru că prețul aurului este instabil și depinde de o piață imprevizibilă, în timp ce depozitele au dobânzi fixe și câștigurile pot fi ușor calculate.

Alte națiuni care nu dețin rezerve de aur includ Nicaragua, Camerun, Armenia, Gabon, Turkmenistan, Congo, Ciad și Eritreea.