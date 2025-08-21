Rezervele de sânge „s-au topit ca zăpada” într-o țară europeană din cauza răspândirii țânțarului tigru

Crucea Roșie belgiană a lansat un apel urgent pentru donații de sânge, pe fondul extinderii țânțarului tigru în Europa, situație care limitează persoanele eligibile pentru a dona, relatează Euractiv.

Iernile mai blânde, temperaturile în creștere și verile mai lungi contribuie la răspândirea bolilor transmise de țânțari pe continent, devenind o problemă tot mai gravă de sănătate publică.

În Belgia, Crucea Roșie a declarat acum stare de urgență din cauza prezenței în creștere a țânțarului tigru, care poate transmite boli precum chikungunya, febra dengue și infecția cu virusul West Nile.

„Acest fenomen obligă Crucea Roșie să ia măsuri drastice pentru a evita infectarea pacienților, cum ar fi excluderea temporară a persoanelor care se întorc din vacanțe în zone cu risc scăzut de infecție”, a transmis organizația.

Rata refuzurilor pentru donații după călătorii aproape s-a dublat în ultimele două săptămâni, iar lista zonelor afectate s-a extins. Deși Crucea Roșie testează sângele donat pentru virusul West Nile încă de vara trecută, nu dispune de mijloace pentru a depista și alte virusuri transmise de țânțari.

Cei care au stat sau au tranzitat o zonă de risc trebuie să aștepte cel puțin 28 de zile după întoarcere înainte de a dona sânge, plasmă sau trombocite.

Țânțarul tigru s-a răspândit în 16 țări europene și peste 300 de regiuni

„Dacă doresc să doneze pentru a-i ajuta pe bolnavii care au nevoie, din păcate vor trebui să aștepte pentru a elimina orice risc”, a declarat Geneviève Mathy, director general al Serviciului de sânge al Crucii Roșii.

În schimb, cei care nu au călătorit în regiuni cu risc ridicat vara aceasta sunt îndemnați să doneze sânge pentru a acoperi cererea mare din spitale, întrucât rezervele de sânge „s-au topit ca zăpada la soare”, după cum a descris situația Crucea Roșie belgiană.

Anul acesta au fost raportate „epidemii record de infecții cu virusul West Nile și de boli provocate de virusul chikungunya”, a anunțat Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC).

Țânțarul tigru se găsește acum în 16 țări europene și în 369 de regiuni – față de doar 114 în urmă cu un deceniu, potrivit ECDC.