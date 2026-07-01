Rezolvare subiecte Istorie Bacalaureat 2026. Cum au rezolvat elevii cerințele la Istorie la BAC 2026

Elevii de clasa a XII-a susțin miercuri a doua probă scrisă, cea obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie, la Bacalaureat 2026. HotNews a mers la un liceu din București, unde a vorbit cu mai mulți elevi despre cum au rezolvat subiectele la Istorie la BAC 2026.

La ora 15:00, Ministerul Educației va publica Baremul pe site-ul dedicat al Ministerului Educației, subiecte.edu.ro.

Elevii clasei a XII-a susțin, de la ora 09:00, examenul scris la Matematică și la Istorie la Bacalaureat 2026. Este a doua probă a sesiunii de Bacalaureat pe care o susțin candidații, după ce a fost amânată cu o zi din cauza codului roșu de caniculă.

Primii elevi au putut ieși din sălile de examen la o oră și jumătate după ce a început examenul la Istorie la BAC 2026.

A doua probă scrisă de la Bacalaureat se susține în dimineața după furtuna care a făcut ravagii în București. HotNews a mers la liceul „Școala Centrală” din București, unde a stat de vorbă cu mai mulți elevi despre subiecte și despre condițiile în care au susținut examenul.

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Cum au rezolvat elevii subiectele la Istorie BAC 2026

Erica, elevă la profilul uman, a susținut astăzi BAC-ul la Istorie. La subiectul III a avut de scris un eseu despre evenimentele istorice din România în a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX.

Ea spune că se aștepta la acest subiect și că va lua „sigur” nota 7. Erica locuiește aproape de „Școala Centrală”, deci nu a avut dificultăți în a ajunge la timp la examen.

Despre condițiile din sală, ea spune că „ne-am descurcat cu geamuri și uși deschise”, întrucât nu au avut aer condiționat în săli și nici măcar ventilatoare.

Teodora este o altă elevă care a dat Bacalaureatul la Istorie. Despre eseul de la ultimul subiect, ea spune că s-a descurcat „pentru că se tot dă comunismul de cinci ani încoace, credeam că schimbă anul ăsta, dar n-au făcut-o”.

Întrebată cum s-a descurcat la restul subiectelor, eleva a spus că nu a întâmpinat greutăți.

Și Teodora locuiește aproape de liceu, însă spune că a avut colegi care „vin de departe și aproape nu au putut să ajungă”. În liceu nu au fost probleme cu inundațiile, spune ea, „a căzut un copac și nu am putut intra pe intrarea care se folosește de obicei”.

Mihai, un alt elev care a susținut Bacalaureatul la Istorie, locuiește în comuna Berceni și spune că a făcut o oră pe drum, până la liceu. „Îmi arăta Waze 15 minute când am plecat la 07:20 din comuna Berceni, dar de fapt am făcut o oră. A fost blocat pe străduțe”, a explicat el pentru HotNews.

Despre condițiile din sală, el spune că au fost „dezastruoase, cald, sunt transpirat din cap până în picioare și eu și profesorii și fetele”.