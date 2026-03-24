Rezolvarea subiectelor la Matematică la simulare BAC 2026. Explicații pas cu pas – VIDEO

Rezolvarea subiectelor la simulare BAC 2026 la Matematică poate fi urmărită live pe YouTube, unde profesorul Cristian Demian și profesoara Dina Ceban de la Centrul Educațional Unirea explică pas cu pas fiecare exercițiu.

După încheierea probei la Matematică la simulare BAC 2026, subiectele sunt explicate în detaliu de profesorul Cristian Demian de la Centrul Educațional Unirea, alături de profesoara Dina Ceban, într-o transmisiune live. Elevii pot urmări rezolvarea și pot verifica rapid cum ar fi trebuit abordate cerințele din examen.

Mai jos, explicațiile complete:

Barem simulare BAC 2026 Matematică

Baremul de corectare va fi anunțat la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, iar HotNews îl va publica imediat ce va fi disponibil. Acesta arată cum se acordă punctele pentru fiecare exercițiu și îi ajută pe elevi să își estimeze nota.

Subiectele au fost structurate pe modelul cunoscut, cu exerciții de dificultate progresivă. Prima parte a inclus cerințe de bază, urmate de probleme de algebră și analiză matematică, iar ultima secțiune a fost cea mai dificilă, cu exerciții care au pus accent pe calcule mai complexe.

Calendar Simulare BAC 2026

Elevii clasei a XII-a susțin simulările la BAC 2026 după următorul calendar:

23 martie – Limba și literatura română

24 martie – proba obligatorie a profilului

25 martie – proba la alegere

26 martie – Limba maternă

Rezultatele vor fi afișate pe 3 aprilie 2026. Notele nu se trec automat în catalog, dar pot fi trecute la cererea elevilor.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

– Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

– Proba obligatorie a profilului; 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

– Proba la alegere a profilului și specializării, 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.