Subiecte Matematică la Simulare BAC 2026. Cum sunt structurate subiectele

Elevii de clasa a XII-a susțin marți, 24 martie, simularea la BAC 2026 la Matematică, proba obligatorie a profilului. Examenul a început la ora 9:00 și durează trei ore.

Subiectele și baremul de corectare la Matematică la simulare BAC 2026 urmează să fie publicate oficial, de la ora 15:00, de Ministerul Educației, pe subiecte.edu.ro.

Examenul la Matematică la simulare BAC 2026 a început la ora 9:00, iar accesul în săli a fost permis până la ora 8:30. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul în care acestea au fost distribuite.

Subiecte Matematică la simulare BAC 2026 – structură

Subiectele la Matematică la simulare BAC 2026 au urmat structura cunoscută din anii anteriori, fiind împărțite în trei părți care au testat atât noțiuni de bază, cât și capacitatea de rezolvare a unor probleme mai complexe. Prima parte a inclus exerciții scurte, de tip grilă sau cu răspuns direct, menite să verifice cunoștințele fundamentale.

La al doilea subiect, elevii au avut de rezolvat probleme de algebră și analiză matematică, iar ultima parte a fost cea mai solicitantă, cu exerciții de analiză care au implicat derivate și integrale.

Elevii au primit variante diferite, în funcție de profil: Matematică-Informatică, Științele Naturii, Tehnologic sau Pedagogic.

Modele de subiecte Matematică la simulare BAC 2026

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică;

Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică:

Baremul de corectare:

Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale:

Baremul de corectare:

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii:

Baremul de corectare:

Calendar simulare BAC 2026

Simulările au loc după următorul program:

23 martie 2026 – Limba și literatura română

24 martie 2026 – proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

25 martie 2026 – proba la alegere a profilului

26 martie 2026 – Limba și literatura maternă

Când se afișează rezultatele

Rezultatele simulării BAC 2026 vor fi publicate pe 3 aprilie.

Notele nu se trec automat în catalog, însă pot fi trecute la cererea elevilor și sunt folosite pentru evaluarea nivelului de pregătire înainte de examenul din vară.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

– Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

– Proba obligatorie a profilului; 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

– Proba la alegere a profilului și specializării, 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.