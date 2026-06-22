Rezolvare subiecte Română Evaluare Națională 2026 pentru clasa a VIII-a. Profesorii explică acum cerințele

Elevii care au susținut luni, 22 iunie, proba la Limba și literatura română la Evaluarea Națională 2026 pot urmări acum explicațiile profesorilor privind rezolvarea subiectelor primite la examen. HotNews transmite live analiza realizată de profesorii de la Centrul Educațional Unirea, care explică cerințele, variantele de răspuns și modul în care se acordă punctajul conform baremului de corectare.

Proba la Limba și literatura română a început la ora 9:00, iar elevii au avut la dispoziție 120 de minute pentru rezolvarea subiectelor.

Profesorii de la Centrul Educațional Unirea, Cristian Demian și Cristina Gavriliță, rezolvă live, începând cu ora 12:00, subiectele de la proba de Limba și literatura română. Elevii pot urmări explicațiile pentru fiecare cerință având posibilitatea de a-și verifica răspunsurile după încheierea examenului.

Rezolvare subiecte Română Evaluarea Națională 2026. Profesorii explică acum cerințele

„Subiectele au fost accesibile tuturor, ceea ce le-a permis elevilor să demonstreze ceea ce au învățat în cei patru ani de gimnaziu, și sunt convinsă că majoritatea vor lua note mari”, spune profesoara de limba română Cristina Gavriliță.

Potrivit subiectelor publicate de Edupedu.ro, elevii de clasa a VIII-a au avut de rezolvat mai multe cerințe în baza a două texte suport:

Veronica D. Niculescu – Mesteceni de hârtie

Carmen Strungaru – Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee

La subiectul al II-lea, candidații au avut de scris, în 100-150 de cuvinte, rezumatul primului text.

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Cum au fost structurate subiectele la Limba și literatura română la Evaluare Națională 2026

Subiectele de la Evaluarea Națională verifică atât competențele de înțelegere și interpretare a textului, cât și capacitatea elevilor de a redacta texte proprii.

Candidații au primit texte la prima vedere pe baza cărora au avut de rezolvat cerințe de vocabular, gramatică și înțelegere a mesajului transmis de autori. De asemenea, examenul a inclus cerințe de redactare prin care elevii au trebuit să demonstreze că pot construi un text coerent și corect din punct de vedere al exprimării.

Calendar Evaluare Națională 2026

După examenul la Limba și literatura română, elevii vor susține miercuri, 24 iunie, proba scrisă la Matematică la Evaluare Națională 2026.

Candidații care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor susțineîn 26 iunie și proba la Limba și literatura maternă.

În 1 iulie vor fi afișate rezultatele inițiale la Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a VIII-a nemulțumiți de notele primite pot vizualiza lucrările și pot depune contestații în perioada 2-3 iulie.

În 8 iulie vor fi afișate rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026.

Rezultatele Evaluării Naționale sunt folosite ulterior în procesul de admitere la liceu, alături de opțiunile completate de elevi și părinți în fișele de înscriere.