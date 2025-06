Rezolvare subiecte Română Evaluarea Națională 2025. Cum au rezolvat elevii cerințele la Română la EN 2025

Elevii de clasa a VIII-a care au susținut luni proba la Română la Evaluare Națională 2025 au avut de rezolvate mai multe cerințe din două texte: „Toate pânzele sus”, de Radu Tudoran, și „Spre Polul Nord”, de Emil Racoviță. La al doilea subiect, ei au avut de redactat o compunere despre o întâmplare din excursie. Reporterul HotNews a mers la o școală din București, unde a vorbit cu mai mulți elevi despre cum au rezolvat subiectele la Română la Evaluare Națională 2025.

Elevii clasei a VIII-a au susținut, de la ora 9.00, examenul scris la Limba și literatura română la Evaluare Națională 2025. La ora 15.00, Ministerul Educației va publica Baremul la Română la Evaluarea Națională 2025 pe site-ul dedicat al Ministerului Educației, subiecte.edu.ro.

Reporterul HotNews a mers într-o școală din Sectorul 6, unde a stat de vorbă cu mai mulți elevi, care au spus că, în general, subiectele la Română la Evaluarea Naâională 2025 li s-au părut ușoare.

„Evaluarea a fost mult mai ușoară decât simularea. E o experiență pe care cred că nimeni n-o s-o uite. Dintre subiectele de azi, mi s-a părut mai greu cel cu fraza și cu compunerea propozițiilor. Nu am făcut meditații la română, doar orele de pregătire cu doamna profesoară pe care le-am avut la școală”, a spus Carina, elevă la o școală din Sectorul 6 din București

„Sincer, examenul a fost destul de ușor, nu mi s-a părut așa de greu. A fost mai ușor decât mă așteptam. Cred că am greșit la despărțirea în silabe, dar dintre subiecte nu mi s-a părut unul care să fie wow. Mă pregătesc pentru examen din clasa a VII-a, atunci am început să fac meditații la română”, a spus, pentru HotNews, Codrin, elev la aceeași școală din București.

„A fost frumos și stresant. Sper să fie o notă bună. Mi s-a părut mai greu subiectul de gramatică. Eu nu am făcut meditații, am învățat cu două zile înainte de examen, sâmbătă și duminică. A fost ușor”, a spus și Rareș.