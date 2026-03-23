Rezolvarea subiectelor la Română la simulare BAC 2026. Profesorii explică acum cerințele primite de elevi – VIDEO

Elevii care au susținut proba la Limba și literatura română de la simulare BAC 2026 pot vedea cum se rezolvau corect subiectele. Explicațiile sunt oferite live, pe YouTube, de profesori de specialitate.

Rezolvarea subiectelor de la simulare la BAC 2026 este prezentată live, pe YouTube, de Cristian Demian, de la Centrul Educațional Unirea, alături de Cristina Gavriliță, care explică pas cu pas cum trebuiau abordate cerințele.

Profesorii trec prin fiecare subiect și arată, pe rând, cum se rezolvau cerințele de la prima vedere, cum trebuia construit răspunsul argumentativ și ce elemente nu puteau lipsi din eseul de la Subiectul al III-lea pentru un punctaj cât mai mare.

„Aceste examene, atât Evaluarea Națională, cât și Bacalaureatul, sunt examene naționale. Asta înseamnă că dificultatea lor este una medie, astfel încât toți absolvenții de clasa a VIII-a, respectiv de clasa a XII-a, să se poată descurca. Subiectele de la simulare au fost echilibrate. Un lucru care vine în sprijinul elevilor este faptul că, la subiectul al treilea, au avut de construit un eseu pe baza unei opere literare studiate în clasa a XII-a”, a explicat profesoara Cristina Gavriliță.

Baremul de corectare la Română la simulare BAC 2026 urmează să fie anunțat de Ministerul Educației la ora 15:00, pe platforma dedicată, și va arăta exact cum sunt punctate răspunsurile.

Simularea continuă marți, 24 martie, cu proba obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie, în funcție de specializare. Miercuri, 25 martie, elevii vor susține proba la alegere a profilului și specializării, iar joi, 26 martie, are loc proba la Limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi anunțate pe 3 aprilie.

Calendar simulare BAC 2026

Elevii de liceu susțin simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat după următorul calendar:

23 martie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

– Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării.

– Proba la alegere a profilului și specializării. 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

– Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale) 3 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.

La proba la alegere a profilului și specializării, elevii susțin examen la o disciplină specifică profilului urmat în liceu. Cei de la profil real pot opta pentru: fizică, chimie, biologie sau informatică, în timp ce elevii de la profil uman pot alege între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

– Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

– Proba obligatorie a profilului; 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

– Proba la alegere a profilului și specializării, 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.