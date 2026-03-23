Subiecte Română la simulare BAC 2026. Cum sunt structurate subiectele

Elevii de clasa a XII-a susțin luni, 23 martie, proba la Limba și literatura română de la simularea examenului de Bacalaureat 2026. Aceștia au de rezolvat trei subiecte, pe baza unui text la prima vedere și a operelor studiate în liceu.

Simularea are loc într-un context tensionat în educație, după ce mai multe sindicate din învățământ au făcut apel la profesori să boicoteze evaluarea, în semn de protest față de tăierile de fonduri și măsurile recente din Educație.

Subiectele la Română la simulare BAC urmează să fie publicate în curând și pe HotNews. La ora 15.00, ele vor fi publicate oficial de Ministerul Educației, în același timp cu baremul de corectare.

Simularea examenului de Bacalaureat 2026 a început luni, 23 martie, cu proba scrisă la Limba și literatura română, prima din seria testărilor pentru elevii de clasa a XII-a.

Elevii au susținut proba în condiții similare celor de la examenul propriu-zis. Au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, iar accesul în săli s-a făcut pe baza unui act de identitate. Telefoanele și materialele ajutătoare au fost interzise, iar orice tentativă de fraudă a dus la eliminarea din examen.

Simularea BAC 2026 continuă marți, 24 martie, cu proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie, în funcție de specializare.

Urmează miercuri, 25 martie, proba la alegere a profilului și specializării, iar joi, 26 martie, elevii din partea minorităților naționale vor susține proba la Limba și literatura maternă.

Structura subiectelor la simularea Bac 2026 la Limba română

Subiectele la simularea Bac 2026 la Limba și literatura română respectă structura examenului de Bacalaureat pe care elevii îl vor susține în vară.

Mai exact, subiectele la simulare la BAC la Română sunt structurate în trei părți:

Subiectul I are 50 de puncte, este împărțit în două părți și pornește de la un text la prima vedere.

Prima parte (A) cuprinde cerințe precum identificarea sensului unor cuvinte, explicarea unor secvențe din text, identificarea ideii principale,, explicarea unor elemente de vocabular și limbaj.

A doua parte (B) presupune redactarea unui text argumentativ de minimum 150 de cuvinte, pornind de la o idee din text. Elevilor li se cere să exprime o opinie, să o susțină cu două argumente și să prezinte exemple, din experiența lor sau din cultura generală.

Subiectul II este notat cu 10 puncte și presupune redactarea unui text de minimum 50 de cuvinte, în care elevii trebuie să evidențieze un aspect de construcție a unui text literar.

Subiectul III este notat cu 30 de puncte și presupune redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinte, de exemplu, particularitățile unui text studiat, caracterizarea unui personaj, relația dintre două personaje sau tema și viziunea despre lume.

Modele de subiecte pentru simularea Bac 2026 la Limba română



Limba și literatura română – real

Limba și literatura română – uman

Calendar simulare BAC 2026

Elevii de liceu susțin simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat după următorul calendar:

23 martie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

– Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării.

– Proba la alegere a profilului și specializării. 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

– Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale) 3 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.

La proba la alegere a profilului și specializării, elevii susțin examen la o disciplină specifică profilului urmat în liceu. Cei de la profil real pot opta pentru: fizică, chimie, biologie sau informatică, în timp ce elevii de la profil uman pot alege între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

– Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

– Proba obligatorie a profilului; 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

– Proba la alegere a profilului și specializării, 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.