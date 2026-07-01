Rezolvarea subiectelor la BAC Matematică 2026. Profesorii explică în curând cerințele primite de candidați

Profesorii de la Centrul Educațional Unirea rezolvă și explică, în direct pe YouTube, începând cu ora 13:00, subiectele primite de candidați la proba de Matematică de la Bacalaureat 2026. HotNews transmite explicațiile profesorilor și variantele de rezolvare pentru fiecare cerință.

Ministerul Educației va publica oficial subiectele și baremele de corectare începând cu ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro. HotNews le va publica imediat ce vor fi disponibile.

Absolvenții de liceu de la profilul real și de la filiera tehnologică au susținut marți, începând cu ora 9:00, proba obligatorie a profilului la Matematică din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026. Candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Profesorii de la Centrul Educațional Unirea rezolvă și explică, în direct pe YouTube, începând cu ora 13:00, subiectele primite de candidați, iar HotNews transmite analiza și variantele de rezolvare pentru fiecare cerință.

Următoarea probă scrisă este programată joi, 2 iulie, când absolvenții vor susține proba la alegere a profilului și specializării, iar vineri, 3 iulie, elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Cum sunt structurate subiectele la Matematică la Bacalaureat 2026

Proba la Matematică este susținută de absolvenții de la profilul real și de la filiera tehnologică, în cadrul probei obligatorii a profilului.

Subiectele sunt împărțite în trei părți, fiecare valorând câte 30 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu, astfel că punctajul total este de 100 de puncte.

Cerințele diferă în funcție de profil și specializare, iar variantele de subiecte sunt adaptate pentru Matematică-Informatică, Științele Naturii, Tehnologic și Pedagogic.

Calendarul probelor scrise și al rezultatelor la Bacalaureat 2026

29 iunie – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 1 iulie – Proba obligatorie a profilului – proba E.c);

– Proba obligatorie a profilului – proba E.c); 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 3 iulie – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Rezultate și contestații