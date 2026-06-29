Rezolvări BAC la Română. Cum trebuiau rezolvate subiectele de la proba de azi

Proba de Limba și literatura română este obligatorie pentru toți elevii înscriși la Bacalaureat, indiferent de profil. FOTO: Shutterstock

Perspectiva narativă la Subiectul al II-lea, George Bacovia la profilul real și Tudor Arghezi la uman – Subiectul al III-lea. Acestea sunt principalele cerințe primite de absolvenții de liceu la proba scrisă de Limba și literatura română a Bacalaureatului 2026 care a avut loc azi, 29 iunie 2026.

Peste 130.000 de elevi din toată țara au susținut această primă probă scrisă, examen care a durat trei ore.

Profesoara Eliza Iordache de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică rezolvă subiectele și explică ce trebuiau să scrie elevii pentru a obține punctajul maxim.

Proba scrisă la Limba și literatura română este structurată în trei subiecte, care însumează 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I valorează 50 de puncte și cuprinde cerințe formulate pe baza unui text la prima vedere, precum și redactarea unui text argumentativ.

Subiectul al II-lea valorează 10 puncte și verifică înțelegerea și aplicarea unei noțiuni de teorie literară pe un fragment dat. Subiectul al III-lea, diferit în funcție de profil și specializare, valorează 30 de puncte și presupune redactarea unui eseu literar.

Fiecare dintre cele trei părți ale lucrării urmărește competențe diferite: înțelegerea și valorificarea informațiilor dintr-un text, formularea clară și coerentă a unui răspuns, aplicarea noțiunilor de teorie literară și construirea unui eseu organizat după reperele cerinței.

Cum se rezolva Subiectul I de la proba scrisă de Limba română, Bac 2026

La Subiectul I.A, candidații au primit un fragment din volumul „Sufletul nu cunoaște distanțele. Pagini de corespondență cu familia Pillat”, de Pia Pillat. Pe baza textului, aceștia au avut de răspuns la cinci cerințe de înțelegere, de identificare a unor informații și de explicare a unor secvențe relevante.

Profesoara Eliza Iordache propune următoarele variante de rezolvare:

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